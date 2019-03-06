KNAB задержало предпринимателя и должностное лицо Rīgas satiksme Брандавса

Бюро во вторник начало уголовный процесс о предположительно совершенных задержанным подкупом и посредничеством во взяточничестве. В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.

Более подробной информации KNAB пока не предоставляет.

Брандавс в настоящее время является членом правления ООО Rīgas karte, которое содержит систему э-талонов, автоматы на парковках и терминалы в школьных столовых, а также руководителем отдела электронных расчетов и проектов РС и бенефециаром предприятия "Ригас микроаутобусу сатиксме".

В прошлом году RS за услуги заплатило Rīgas karte 27,7 млн евро, в том числе 15 млн евро - за содержание системы э-талонов, хотя выручка от продажи билетов составила около 40 млн евро.

Так как Брандавс связан и с RS, и с Rīgas karte , теперь уже бывший временный руководитель RS Анрийс Матисс две недели назад отозвал разрешение Брандавсу совмещать должности в обеих компаниях. С тех пор Брандавс находился на больничном.