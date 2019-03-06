Туркменским девочкам к 8 Марта вручили пустые конверты от президента

При этом сама процедура получения денег (эквивалент 17 долларов) регулируется специальным распоряжением президента от февраля 2011 года, в котором говорится, что деньги, предназначенные жителю республики в возрасте до 16 лет, получают родители или законные опекуны. Деньги передают при предъявлении паспорта.

В связи с этим на кадрах, показанных в эфире туркменского телевидения, девочкам был вручен пустой конверт. «Конверты, которые детки прикладывают ко лбу, пустые, а деньги вручают их родителям под роспись. Теперь и трехлетние дети прикладывают их ко лбу, и все это показывают по телевизору. Конечно же, маленькие дети делают все, что им скажут, что они понимают? Но зачем заставлять их это делать?» — поделился своими соображениями собеседник «Радио Азатлык», живущий в Ашхабаде.