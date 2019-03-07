Торговцы рассказали о средних суммах и предпочтениях в цветах накануне 8 марта

Член правления цветочного оптового торговца Zaļā bāze Гуна Пакална рассказала, что у них в этом году клиенты больше всего покупают традиционные цветы - тюльпаны и розы. Она затруднилась назвать типичную сумму, потраченную на приобретение цветов.

Владелец цветочного магазина Bloom Арис Мейландс рассказал, что в этом году к традиционным цветам добавились гиацинты и нарциссы, а также спросом пользуются не только свежесрезанные цветы, но и букеты.

Он отметил, что в этом году клиенты на цветы тратят от 10 до 200 евро, что схоже с тем, как было в прошлом году.

Галерея: Цветы на 8 марта

По наблюдениям цветочного магазина Lakstos, в предварительных заказах лидируют тюльпаны. Чаще всего на приобретение цветов клиенты оставляют от 5 до 50 евро.