Чт, 7.03.2019
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В России ввели наказание за проявление неуважения к власти в интернете

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете.

За документ проголосовали 327 депутатов, против — 40, один воздержался.  

Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить такую информацию в течение суток, в противном случае они будут заблокированы.

Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей ( до 1,3 тыс. евро), за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей (до 4 тыс. евро) или арест.

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