Прокуратура требует посадить Лембергса на 8 лет и оштрафовать на 64 500 евро

Прокуратура сегодня в судебных прениях потребовала для обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро), рассказал агентству ЛЕТА прокурор Юрис Юрисс.
В заседании суда объявлен перерыв, а затем прения продолжатся, и прокуратура назовет желательные наказания также для сына Лембергса Анрийса Лембергса и бизнес-партнера Ансиса Сормулиса.
Лембергса прокуратура обвиняет во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, в служебном подлоге, участии в сделках, которые были мэру запрещены как должностному лицу, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.
Айвар Лембергс, Анрийс Лембергс и Ансис Сормулис утверждают, что не понимают и не признают предъявленных им обвинений.
В деле объединены в 200 томах два уголовных процесса. Дело передано в суд в 2008 году.