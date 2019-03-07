Чт, 7.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

Прокуратура требует посадить Лембергса на 8 лет и оштрафовать на 64 500 евро

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Айвар Лембергс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 Прокуратура сегодня в судебных прениях потребовала для обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро), рассказал агентству ЛЕТА прокурор Юрис Юрисс.

В заседании суда объявлен перерыв, а затем прения продолжатся, и прокуратура назовет желательные наказания также для сына Лембергса Анрийса Лембергса и бизнес-партнера Ансиса Сормулиса.

Лембергса прокуратура обвиняет во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, в служебном подлоге, участии в сделках, которые были мэру запрещены как должностному лицу, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Айвар Лембергс, Анрийс Лембергс и Ансис Сормулис утверждают, что не понимают и не признают предъявленных им обвинений.

В деле объединены в 200 томах два уголовных процесса. Дело передано в суд в 2008 году.

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