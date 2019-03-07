Хакеры взламывают айфоны с помощью образцов, украденных на заводах в Китае.

Как сообщает Motherboard, прототипы смартфонов обычно воруют с заводов Китая, занимающейся сборкой аппаратов. На черном рынке их цены варьируется. Начиная с нескольких тысяч и заканчивая несколькими десятками тысяч долларо.

Для подключения к таким смартфонам к компьютеру нужен особый кабель, который используют разработчики Apple. Цены на них на черном рынке - около двух тысяч долларов.

Крупные компании, предлагающие ПО для разблокировки айфонов, такие как GrayKey и Cellebrite, по данным Motherboard, тоже используют такие макеты.

Единственным разом, когда компания Apple признала существования таких образцов - конференция 2016 года в Лас-Вегасе, пишет Motherboard.