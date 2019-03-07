Хакеры взламывают айфоны с помощью образцов, украденных на заводах в Китае.

У хакеров и различных специалистов по безопасности получилось обойти программы защиты Apple, так как они используют образцы айфонов, предназначенные для разработчиков. На таких смартфонах выключено большинство функций безопасности, сообщает портал Meduza со ссылкой на Motherboard.
Как сообщает Motherboard, прототипы смартфонов обычно воруют с заводов Китая, занимающейся сборкой аппаратов. На черном рынке их цены варьируется. Начиная с нескольких тысяч и заканчивая несколькими десятками тысяч долларо.
Для подключения к таким смартфонам к компьютеру нужен особый кабель, который используют разработчики Apple. Цены на них на черном рынке - около двух тысяч долларов.
Крупные компании, предлагающие ПО для разблокировки айфонов, такие как GrayKey и Cellebrite, по данным Motherboard, тоже используют такие макеты.
Единственным разом, когда компания Apple признала существования таких образцов - конференция 2016 года в Лас-Вегасе, пишет Motherboard.
Компания Apple знает о существовании таких подделок, и всё время меняет меры безопасности на своих заводах, пишет издание.