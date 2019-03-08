"Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят..." Женщины Латвии в цифрах

8 марта отмечается Международный женский день. "Это день, когда мы отмечаем достижения женщин в образовании, карьере, осознании своей роли в обществе и ценности личности, но одновременно понимаем, как много труда еще требует достижение гендерного равноправия", - сказала агентству представитель Министерства благосостояния Иева Берзиня.