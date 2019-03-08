Пт, 8.03.2019
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"Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят..." Женщины Латвии в цифрах

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В прошлом году в Латвии проживало 1 044 565 женщин и 889 814 мужчин, то есть женщины составляют 54% всего населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления за 2018 год.

8 марта отмечается Международный женский день. "Это день, когда мы отмечаем достижения женщин в образовании, карьере, осознании своей роли в обществе и ценности личности, но одновременно понимаем, как много труда еще требует достижение гендерного равноправия", - сказала агентству представитель Министерства благосостояния Иева Берзиня.

К Международному женскому дню Минблаг собрал различные статистические данные и результаты исследований, которые характеризуют роль женщин в современной Латвии:

  • Согласно данным Минблага, средняя продолжительность жизни латвийских женщин составляет 79,6 года, мужчин - 69,8 года.
  • Согласно показателям занятости, в 2018 году в Латвии работало 61,7% женщин и 67,7% мужчин в возрасте от 15 до 74 лет.
  • 29% латвийских женщин занимают руководящие должности, третья часть всех предприятий принадлежит женщинам. 30,2% руководящих должностей в компаниях тоже занимают женщины.
  • Высшее образование в Латвии имеют 35,6% женщин и 22% мужчин. Удельный вес женщин среди выпускников вузов в 2018 году составил 63,5%. В то же время только 6% женщин занимаются естественными науками, технологиями и инженерной наукой.
  • Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, по данным Минблага, в 2017 году составляла 15,7%, а в 2016 году женщины получали пенсии на 15,4% меньше, чем мужчины. Риск бедности после 65 лет угрожает 49,8% латвийских женщин, а после 75 лет увеличивается до 56,6%.
  • Женщины пропорционально меньше представлены на самых высоких уровнях принятия решений, в том числе в соответствующих органах крупнейших предприятий, руководстве Банка Латвии и др. учреждениях.
  • Из всех избранных в нынешний Сейм депутатов 31% - женщины, и это исторически самый высокий показатель.
  • В прошлом году от насилия пострадали 476 женщин, в том числе 108 от насилия в семье. Восемь женщин в прошлом году были убиты.
  • Всего 19% жителей Латвии считают, что в стране распространена дискриминация по половому признаку.

Галерея: 8 марта на улицах Риги 

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