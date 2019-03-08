"Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят..." Женщины Латвии в цифрах

В прошлом году в Латвии проживало 1 044 565 женщин и 889 814 мужчин, то есть женщины составляют 54% всего населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления за 2018 год.
8 марта отмечается Международный женский день. "Это день, когда мы отмечаем достижения женщин в образовании, карьере, осознании своей роли в обществе и ценности личности, но одновременно понимаем, как много труда еще требует достижение гендерного равноправия", - сказала агентству представитель Министерства благосостояния Иева Берзиня.
К Международному женскому дню Минблаг собрал различные статистические данные и результаты исследований, которые характеризуют роль женщин в современной Латвии:
- Согласно данным Минблага, средняя продолжительность жизни латвийских женщин составляет 79,6 года, мужчин - 69,8 года.
- Согласно показателям занятости, в 2018 году в Латвии работало 61,7% женщин и 67,7% мужчин в возрасте от 15 до 74 лет.
- 29% латвийских женщин занимают руководящие должности, третья часть всех предприятий принадлежит женщинам. 30,2% руководящих должностей в компаниях тоже занимают женщины.
- Высшее образование в Латвии имеют 35,6% женщин и 22% мужчин. Удельный вес женщин среди выпускников вузов в 2018 году составил 63,5%. В то же время только 6% женщин занимаются естественными науками, технологиями и инженерной наукой.
- Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, по данным Минблага, в 2017 году составляла 15,7%, а в 2016 году женщины получали пенсии на 15,4% меньше, чем мужчины. Риск бедности после 65 лет угрожает 49,8% латвийских женщин, а после 75 лет увеличивается до 56,6%.
- Женщины пропорционально меньше представлены на самых высоких уровнях принятия решений, в том числе в соответствующих органах крупнейших предприятий, руководстве Банка Латвии и др. учреждениях.
- Из всех избранных в нынешний Сейм депутатов 31% - женщины, и это исторически самый высокий показатель.
- В прошлом году от насилия пострадали 476 женщин, в том числе 108 от насилия в семье. Восемь женщин в прошлом году были убиты.
- Всего 19% жителей Латвии считают, что в стране распространена дискриминация по половому признаку.
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