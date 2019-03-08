По Эстонии стремительно распространяется корь - она смертельно опасна

В этом году в Эстонии за два месяца было зарегистрировано девять случаев заболевания корью. Причина - отказ от вакцинации, пишет rus.postimees.ee.
"Ситуация с корью во всем мире по-прежнему вызывает беспокойство", - сказала советник департамента по эпидемиологической готовности Ирина Донченко.
Данные Всемирной организации здоровья (ВОЗ) свидетельствуют, что в прошлом году в европейском регионе количество заболеваний корью увеличилось в три раза. Всего зарегистрировали 82 000 случаев, 72 человека умерли.
Однако, несмотря на ускоренный рост распространения болезни, роста вакцинации не наблюдается.
Из-за страха, что вакцина от кори-краснухи-свинки якобы вызывает аутизм, все больше родителей не вакцинируют своих детей.
Уже много исследований установили: никакой связи между вакциной и развитием аутизма - нет, однако в народе по-прежнему распространяются страхи. Именно по этой причине датские ученые провели еще одно основательное исследование, результаты которого были опубликованы на этой неделе.
Исследование доказало, что никакой связи между вакциной от кори и аутизмом - нет.