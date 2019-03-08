Пт, 8.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

По Эстонии стремительно распространяется корь - она смертельно опасна

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Врач. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В этом году в Эстонии за два месяца было зарегистрировано девять случаев заболевания корью. Причина - отказ от вакцинации, пишет rus.postimees.ee.

"Ситуация с корью во всем мире по-прежнему вызывает беспокойство", - сказала советник департамента по эпидемиологической готовности Ирина Донченко.

Данные Всемирной организации здоровья (ВОЗ) свидетельствуют, что в прошлом году в европейском регионе количество заболеваний корью увеличилось в три раза. Всего зарегистрировали 82 000 случаев, 72 человека умерли.

Однако, несмотря на ускоренный рост распространения болезни, роста вакцинации не наблюдается. 

Из-за страха, что вакцина от кори-краснухи-свинки якобы вызывает аутизм, все больше родителей не вакцинируют своих детей.  

Уже много исследований установили: никакой связи между вакциной и развитием аутизма - нет, однако в народе по-прежнему распространяются страхи. Именно по этой причине датские ученые провели еще одно основательное исследование, результаты которого были опубликованы на этой неделе.

Исследование доказало, что никакой связи между вакциной от кори и аутизмом - нет.

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