Swedbank предупредил, что и в пятницу возможны перебои в работе банка

"Swedbank продолжает работать над усовершенствованием IT-систем, чтобы полностью устранить последствия вчерашнего технического инцидента.

В течение дня возможны кратковременные перебои в работе банковских услуг", - сообщил представитель банка Вадим Фролов, извинившись за предоставленные неудобства.

Напомним, в четверг, 7 марта, у Swedbank произошёл сбой работы интернет-банка, мобильного приложения, карточных платежей и банкоматов, сообщил банк на своей станице в Twitter. Позднее банк обновил информацию, подтвердив, что все помехи устранены.

В Комиссии рынка финансов и капитала подчеркнули, что Swedbank "столкнулся с техническими неприятностями" в банковских системах, но они никак не связаны с безопасностью средств клиентов в банке.

"Причина не во внешнем нападении. Решение уже найдено. Мы как надзиратель в контакте с банком и следим за ситуацией, и CERT также в режиме сотрудничества", - пояснили там.

"После решения проблемы банк работает в нормальном повседневном режиме и предоставляет все услуги клиентам", - подчеркнула руководитель отдела коммуникации Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Иева Уплея.

Она добавила, что ситуация с техническими проблемами Swedbank была решена и никаких оснований для распространения слухов нет.

Руководитель отдела также напомнила, что согласно закону, действие или бездействие, которое направлено на уничтожение деятельности финансовой системы, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, торговли, а также деятельности учреждений или организаций с целью причинения вреда Латвийской Республике, наказуемо лишением свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией или без конфискации имущества.

В свою очередь, статья 194.1 Уголовного закона предусматривает, что любое преднамеренное распространение заведомо ложных данных или информации в любой форме, касающихся состояния финансовой системы Латвийской Республики - наказывается временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.