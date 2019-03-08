Пт, 8.03.2019
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Фото: Активистки FEMEN напали на квартал "красных фонарей" в Гамбурге

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ФОТО: AFP / Scanpix

Активистки феминистической организации FEMEN в пятницу, 8 марта, в Международный женский день, устроили акцию, снеся преграду, которая закрывала вид на одну из улиц квартала "красных фонарей" в немецком Гамгурге, сообщило местное издание KN.

Женщины оголились по пояс, но на головы надели каски, а также вооружились разными инструментами.

На их телах были надписи: "Уничтожить патриархат" и "Нет границам, нет борделям для нужд мужчин".

Процесс сноса преграды занял около пяти минут. Сразу после этого активистки покинули место происшествия.

Галерея: Акция феминисток в Гамбурге

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