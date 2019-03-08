В школах возросло число физического насилия

Зарегистрировано 424 случая физического насилия, в основном среди ровесников, 147 случаев эмоционального насилия, а также случаи курения, распивания алкоголя, хулиганства, краж и другие.

По сравнению с 2017 годом количество случаев, о которых сообщалось в полицию, выросло, но информация, попадающая в распоряжение полиции, - лишь малая часть того, что происходит.

Вчера прошел организованный Госполицией семинар "Безопасность в учебном заведении", на котором собралось более 200 работников образования по всей Латвии и региональные руководители полиции. Полиция подготовила справочный материал по оценке безопасности в учебных заведения, который был роздан представителям школ и доступен также в интернете.