Служащая пожаловалась на "неэстетичные" сцены в столовой Адажской военной базы

Столовая на военной базе в Адажи считается крупнейшей в Балтии: здесь могут питаться одновременно до нескольких тысяч человек. Но увиденное здесь смутило служащую, которая обратилась в программу “Bez Tabu”. Она посчитала это не только неэстетичным, но и вредным для среды.
"Я питаюсь в этой столовой, где тысячам людей выдаются пластмассовые столовые приборы. Действительно ли так должно быть? Я человек, который думает об окружающей среде. Вся эта пластмасса попадает туда, не разлагается. Чем вы можете помочь, чтобы предотвратить это?" - обратилась она к журналистам передачи.
Комендант базы Арманд Ветерс признался, что действительно двумя тысячам военных приходится есть с помощью пластмассовых ложек и вилок.
Но не всегда. Например, в нынешней ситуации они используются две последние недели. Причина: сломалась посудомоечная машина. В свою очередь стаканы и тарелки произведены из картона.
Но, как отмечают представители, есть еще одна причина использования одноразовой посуды. Когда здесь происходят масштабные учения. то количество военных достигает и трех тысяч человек. Техника не всегда справляется с таким объемом, поэтому в ход снова идут одноразовые вилки и ложки.
Не сложно подсчитать, что за 3 недели только после обедов объем пластмассы, что называется б/у, внушительный и достигает 28 тыс. ложек, вилок и ножей и столько же бумажных тарелок и стаканов.
По словам Ветерса, все это идет в мусорник и никакой сортировки не подлежит.
Представительница Служб среды Марута Буклевича напомнила, что такая посуда разлагается в среднем в течение 450 лет, но есть и такой вид пластмассы, который остается в природе на века.
Между тем, в Адажи обещают придумать решение проблемы. Уже начато обсуждение о приобретении новой посудомоечной машины, так как нынешняя служит 15 лет. На территории базы также есть и кафе - а вот там одноразовой посудой не пользуются.