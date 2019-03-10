Служащая пожаловалась на "неэстетичные" сцены в столовой Адажской военной базы

"Я питаюсь в этой столовой, где тысячам людей выдаются пластмассовые столовые приборы. Действительно ли так должно быть? Я человек, который думает об окружающей среде. Вся эта пластмасса попадает туда, не разлагается. Чем вы можете помочь, чтобы предотвратить это?" - обратилась она к журналистам передачи.

Комендант базы Арманд Ветерс признался, что действительно двумя тысячам военных приходится есть с помощью пластмассовых ложек и вилок.

Но не всегда. Например, в нынешней ситуации они используются две последние недели. Причина: сломалась посудомоечная машина. В свою очередь стаканы и тарелки произведены из картона.

Но, как отмечают представители, есть еще одна причина использования одноразовой посуды. Когда здесь происходят масштабные учения. то количество военных достигает и трех тысяч человек. Техника не всегда справляется с таким объемом, поэтому в ход снова идут одноразовые вилки и ложки.

Не сложно подсчитать, что за 3 недели только после обедов объем пластмассы, что называется б/у, внушительный и достигает 28 тыс. ложек, вилок и ножей и столько же бумажных тарелок и стаканов.

По словам Ветерса, все это идет в мусорник и никакой сортировки не подлежит.

Представительница Служб среды Марута Буклевича напомнила, что такая посуда разлагается в среднем в течение 450 лет, но есть и такой вид пластмассы, который остается в природе на века.