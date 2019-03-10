«Мы живем будто с повязкой на глазах»: жуткие истории о рабстве в современной Финляндии

Основными формами современного рабства являются сексуальная и трудовая эксплуатация, насильственные браки и принуждение к совершению преступления, передает Yle.
Слово «рабство» ассоциируется у нас в первую очередь с кандалами и хлопковыми полями. Нам кажется, что рабство – это исторический термин, но явление никуда не ичезало из нашей жизни. Оно встречается по всему миру – и даже в такой благополучной стране, как Финляндия. Современные рабы могут обслуживать вас в ресторане, стоять с вами в очереди или ехать в трамвае.
Из-за представлений о рабстве как о явлении, которое можно сразу заметить, специалисты предпочитают говорить о торговле людьми. Современную торговлю людьми от знакомого по учебникам истории и художественной литературе и фильмам рабства отличает то, что она вне закона.
Трафикинг – это преступление, при котором жертву лишают свободы действий и используют в каких-либо корыстных целях. При этом уголовно наказуемы любые деяния в отношении человека с целью его эксплуатации – даже если собственно до эксплуатации дело не дошло.
Живущим в Финляндии нередко кажется, что торговля людьми в основном происходит где-то далеко, например, в Азии, однако на самом деле такие преступления могут происходить по соседству. Основными видами встречающейся в Финляндии торговли людьми является сексуальная эксплуатация, трудовая эксплуатация, насильственные браки и принуждение к совершению преступления.
Сексуальная эксплуатация – история Луми
Луми – шестнадцатилетняя ученица гимназии, мечтающая о карьере модели. В социальных сетях она знакомится с Микко, который старшее ее на десят лет и как раз работает в модельном бизнесе. Он проявляет интерес к Луми и к ее потенциалу на поприще модели.
После нескольких встреч они вступают в эротические отношения. Луми гордится тем, что на нее обратил внимание красивый и опытный мужчина. Микко покупает Луми одежду и дарит подарки, а также обещает устроить ее работать на модный показ. Девушка проводит с ним много времени, и постепенно Микко начинает уговаривать ее заняться сексом не только с ним, но и с его знакомыми. За секс он дает Луми деньги.
Луми угнетает эта ситуация, и спустя несколько месяцев она прекращает отношения. Микко не согласен: он угрожает опубликовать откровенные фотографии девушки и обещает, что ей заказан путь в модельный бизнес. Луми напугана, она не может заснуть и пропускает школу. Она не решается сопротивляться мужчине, который во всех отношениях сильнее нее.
Ей кажется, что она сама виновата в своих неприятностях. Ей стыдно, и она не отваживается никому рассказывать о случившемся, особенно собственным родителям.
Торговлю людьми не всегда просто узнать. Жертва даже не всегда осознает, что стала жертвой преступления. Ей, например, могут соврать, что в Финляндии принято работать по 12 часов в день семь дней в неделю. Или что жена в браке не имеет права на собственные деньги и свободу передвижения.
Все возможные формы эксплуатации неизвестны даже властям и полиции, что уж говорить об обычных гражданах. Как можно узнать, платят ли в дешевой пиццерии сотрудникам нормальную зарплату и работают ли они на законных основаниях? Следует ли обходить заведения с пиццей за пять евро только потому, что неизвестны условия труда работников?
Жертвы трудовой эксплуатации, как правило, заняты в сельском хозяйстве, на предприятиях общественного питания и в компаниях, занимающихся уборкой. Факторов, влияющих на риск эксплуатации, множество: нелегальный статус или страх оказаться без прав в чужой стране, необходимость посылать деньги на родину, незнание языка и неосведомленность об условиях труда в стране пребывания.
Трудовая эксплуатация – история Али
Али приехал в Финляндию в качестве просителя убежища, но даже спустя несколько лет ожидания так и не получил решения от Иммиграционного ведомства. Знакомый знакомого Али держит фирму по уборке помещений, и он пообещал взять Али на работу, чтобы тот мог получить вид на жительство не как беженец, а как работающий человек.
Фирма занимается уборкой магазинов в качестве субподрядчика крупной компании. Али обещают поселить в квартире, принадлежащей фирме, – в одной комнате с двумя другими сотрудниками. За квартиру они должны платить наличными, а стоимость аренды сильно завышена. Квартира находится в плачевном состоянии, а соседи Али шумят и мешают молодому человеку спать.
В рабочие обязанности Али входит уборка гипермаркета в ночное время. Работодатель считает, что справиться можно за шесть часов, и платит только за это время. На самом деле, на уборку помещения таких размеров уходит не менее десяти часов. Когда Али говорит об этом своему начальнику, тот угрожает выгнать молодого человека из квартиры и аннулировать его вид на жительство.
Однажды Али видел, как начальник разговаривал с полицейскими, поэтому верит его словам о том, что он находится под защитой полиции. Сам Али из страха возможной депортации не решается на взаимодействие с властями.
С осени 2017 года в Финляндии идет проект, который призван научить представителей власти распознавать жертв торговли людьми и эксплуатации. Руководитель проекта Вейкко Мякеля говорит, что жертвы зачастую проходят через страшное.
"Искалеченные пережитым люди могли спрятать свои переживания настолько глубоко внутри, что их травма становится не видна. Они могут испытывать такой стыд, что просто не в состоянии говорить о том, что с ними произошло", – сказал он.
В качестве примера Мякеля приводит афганских молодых мужчин, которые в родной стране часто становятся жертвами явления под названием бача-бази. Это вид детской эксплуатации и сексуального рабства, когда мальчики в возрасте от 10 до 18 лет исполняют танцы в женском одеянии перед мужчинами, как правило, обладающими властью, после чего их накачивают наркотиками и алкоголем и зачастую насилуют. Если жертва такого преступления попадет в Финляндию в качестве беженца, страх и стыд могут не позволить рассказать о пережитом.
По словам Мякеля, чиновникам и полицейским в первую очередь стоит обращать внимание на поведение человека. Если он напуган или ведет себя подавленно и агрессивно, если его внешность как-то отличается от обычной или на теле видны следы насилия, есть смысл задуматься, все ли с человеком в порядке. Мякеля также напоминает, что обычным гражданам тоже стоит быть внимательным к таким вещам.
"Если еда в ресторане невероятно дешевая, то это неспроста. Стоит подумать, все ли там нормально. Мы живем будто с повязкой на глазах. Чем больше знаешь об этой теме, тем лучше понимаешь, что с торговлей людьми можно столкнуться где угодно, – Чем эффективнее мы будем пресекать любые виды эксплуатации, тем лучше мы сможем бороться с торговлей людьми. О своих наблюдениях и подозрениях всегда можно сообщить полиции или в систему помощи жертвам торговли людьми по круглосуточному номеру +358 2954 63177", – говорит начальник проекта IHME.
Насильственный брак – история Мариам
В 19 лет Мариам переехала в Финляндию после того, как сочеталась браком с мужчиной из ее родного города, который получил финское гражданство. Их семьи договорились о замужестве, а родители Мариам получили за это хороший калым. Девушка недолго училась, но у нее нет профессии и она не знает английского.
Поначалу жизнь в Финляндии казалась Мариам неплохой. Муж дарил ей подарки, а их совместное жилище было чистым и красивым. Муж ходил на работу, а Мариам пошла на интеграционные курсы финского языка. Впрочем, вскоре учебуей пришлось бросить, потому что она забеременела, да и муж хотел, чтобы она была дома, когда он приходит с работы домой.
На приемы в женскую консультацию с Мириам ходил муж. Он вообще присутствовал в любых случаях взаимодействия супруги с представителями финского общества. У него был доступ к банковскому счету девушки, и она занимался семейным бюджетом. Мириам он давал деньги только на продукты.
Единственными людьми, с которыми общалась Мириам, были родители мужа, которые жили в том же городе. Сам супруг проводил много времени вне дома с друзьями. Мариам было одиноко, она чувствовала себя подавленной.
Когда ребенок подрос, Мариам захотела продолжить учить финский язык. Муж, однако, запретил ей делать это и стал угрожать, что разведется с ней, если она ослушается. Развод был бы огромным позором в ее родной стране, к тому же, по словам мужа, ей угрожает потеря вида на жительство, а вместе с ним и возможности видеться с ребенком после депортации. Супруг угрожает ей также физическим насилием. Мариам не решается противостоять мужу, к тому же она считает все происходящее в порядке вещей, поскольку это не выходит за рамки обычаев ее родины.
В 2018 году система помощи жертвам трафикинга зарегистрировала 163 новых случая, из них 52 произошли на территории Финляндии. Все жертвы трудовой эксплуатации являются иммигрантами, однако в других случаях среди жертв были и коренные финны. 53 процента жертв – это женщины. Среди жертв сексуальной эксплуатации большинство составляют женщины, среди жертв трудовой эксплуатации – мужчины.
Эти цифры, впрочем, могут быть только вершиной айсберга. По оценкам Вейкко Мякеля, жертв на самом деле может быть несколько сотен, а то и тысяч. Многие случаи происходят дома, в семейном кругу, что усложняет сбор доказательств преступления.
Финское законодательство старается защищать жертв трафикинга. Для получения помощи не важно, в какой стране произошло преступление. Расследование произошедшего за пределами Финляндии случая может быть невозможно, но жертве все равно помогут. На время уголовного процесса жертве могут выдать разрешение на пребывание в стране и предоставить социальные пособия.
Абсолютное большинство жертв не обращается в структуры помощи сами, а направляется различными представителями государственных и общественных органов. Это связано с тем, что жертвы в силу культурных особенностей могут относиться к властям с недоверием, часть испытывает стыд или боится мести семьи, кто-то просто не умеет читать и писать и даже не может подумать, что есть люди, способные помочь.
Принуждение к преступлению – история Ярно
Ярно, двадцатилетний молодой человек, после гимназии не смог поступить учиться дальше. Сначала он устроился работать, но постепенно алкоголь и наркотики заняли значительную часть его жизни. Для покупки наркотиков Ярно продает свои вещи и берет кредиты.
Дилер поначалу соглашается продавать наркотики в долг, но вскоре в агрессивной форме требует возврата долгов. Поскольку платить Ярно нечем, дилер начинает угрожать молодому человеку. Он говорит, что убьет его мать, если тот не пойдет с ним на ограбление. Ярно не хочет участвовать в преступлении, но боится, что дилер выполнит свою угрозу, потому что тот уже не раз отбывал срок за насильственные преступления.
В статье описаны фиктивные истории вымышленных людей, однако за основу были взяты рассказы живущих в Финляндии настоящих жертв эксплуатации.