«Мы живем будто с повязкой на глазах»: жуткие истории о рабстве в современной Финляндии

По словам Мякеля, чиновникам и полицейским в первую очередь стоит обращать внимание на поведение человека. Если он напуган или ведет себя подавленно и агрессивно, если его внешность как-то отличается от обычной или на теле видны следы насилия, есть смысл задуматься, все ли с человеком в порядке. Мякеля также напоминает, что обычным гражданам тоже стоит быть внимательным к таким вещам.

"Если еда в ресторане невероятно дешевая, то это неспроста. Стоит подумать, все ли там нормально. Мы живем будто с повязкой на глазах. Чем больше знаешь об этой теме, тем лучше понимаешь, что с торговлей людьми можно столкнуться где угодно, – Чем эффективнее мы будем пресекать любые виды эксплуатации, тем лучше мы сможем бороться с торговлей людьми. О своих наблюдениях и подозрениях всегда можно сообщить полиции или в систему помощи жертвам торговли людьми по круглосуточному номеру +358 2954 63177", – говорит начальник проекта IHME.

Насильственный брак – история Мариам

В 19 лет Мариам переехала в Финляндию после того, как сочеталась браком с мужчиной из ее родного города, который получил финское гражданство. Их семьи договорились о замужестве, а родители Мариам получили за это хороший калым. Девушка недолго училась, но у нее нет профессии и она не знает английского.

Поначалу жизнь в Финляндии казалась Мариам неплохой. Муж дарил ей подарки, а их совместное жилище было чистым и красивым. Муж ходил на работу, а Мариам пошла на интеграционные курсы финского языка. Впрочем, вскоре учебуей пришлось бросить, потому что она забеременела, да и муж хотел, чтобы она была дома, когда он приходит с работы домой.

На приемы в женскую консультацию с Мириам ходил муж. Он вообще присутствовал в любых случаях взаимодействия супруги с представителями финского общества. У него был доступ к банковскому счету девушки, и она занимался семейным бюджетом. Мириам он давал деньги только на продукты.

Единственными людьми, с которыми общалась Мириам, были родители мужа, которые жили в том же городе. Сам супруг проводил много времени вне дома с друзьями. Мариам было одиноко, она чувствовала себя подавленной.