Фото: решившаяся на самоубийство эстонка устроила прием, чтобы попрощаться

Очередь из желающих попрощаться с Яне никак не заканчивалась. По словам 17-летней дочери Яне, Марелеэн, было очень трогательно, что люди пришли выразить свои добрые пожелания. «Это огромная честь, - говорит Яне. – И, наконец-то, после 15 лет концертов и фестивалей мои танцоры получили внимание прессы».

Яне добавила, что рада приходу весны и тому, что у нее есть возможность ее встретить.

Бывшая учительница танцев и мать четверых детей Яне Паберит страдает от бокового амиотрофического склероза, неизлечимой болезни мышц, которая постепенно отключает ее организм, так будет продолжаться до тех пор, пока она не окажется прикованной к постели и не умрет.

Самое ужасное в болезни, по словам Яне, то, что хотя тело отключается, разум остается ясным. Женщина говорит, что она не храбрая, что ее утешает мысль, что она не умрет от этой болезни.

"Единственное, что меня поддерживает, это надежда на то, что я не должна буду идти до конца с этим. Ни наше общество, ни медицина, ни социальная система не готовы заниматься такими больными", - добавила женщина.

Чтобы избежать конечной стадии страшной болезни, женщина ходатайствовала о разрешении на поездку в Швейцарию, чтобы уйти там из жизни с помощью врачей. "Когда я не смогу сама о себе заботиться, то для меня это будет границей жизни, достойной человека", - прокомментировала она.