В феврале общественный резонанс получила новость об обнаруженных трупах животных, сваленных в незакрытые мусорные контейнеры на территории приюта Mežavairogi. Ко всему прочему, вскоре волонтеры сообщили о плохих условиях, в которых содержатся четвероногие. Представители приюта подобные обвинения отвергают. Портал TVNET попытался выяснить, какие нарушения действительно имеют место быть, а какие - всего лишь мифы.

Солнечный и холодный февральский день. Дорога к приюту для животных Mežavairogi простирается через поле, которое больше напоминает полярную пустыню, где окованные металлическими вольерами спят, рычат и прыгают собаки. Котов здесь держат отдельно.

Согласно предоставленной приютом информации, на данный момент в Mežavairogi обитают примерно 80 собак и 60 котов. Одновременно здесь трудятся 3 человека, которые ухаживают за животными, и 5 человек, занимающихся ловлей [в одну смену работают только трое]. Если кто-то из них находится на месте и не занимается прямыми обязанностями [ловлей животных], они также присоединяются к уходу. Руководство приюта считает, что таких ресурсов достаточно, чтобы обеспечить животным "оптимальные" условия для жизни.

Благополучие животных в приюте

В связи с тем, в каких условиях находятся эти животные, к порталу TVNET в конце января обратилась группа добровольцев. Они регулярно ездят в Mežavairogi для того, чтобы прогуляться с собаками, привезти им корм и другие необходимые вещи. Волонтеры сообщили о ряде правонарушений в приюте: собак держат в вольерах, где они вынуждены лежать на голом бетонном полу без пищи и воды. Будки зачастую тоже отсутствуют.

"Если говорить о постановлениях в законе, то здесь нарушение пункта № 266 правил КМ.

А именно, животные не имеют доступа к воде. У нас есть видео, которое мы снимали на протяжении нескольких месяцев [которое доказывает данный факт]. Также, в вольерах отсутствуют будки, что тоже является нарушением.

Захоронение тел животных, как мы уже видели, является прямым нарушением правил ЕС", порталу TVNET указала волонтер приюта Елена Румянцева.

Чтобы проверить эту информацию, в феврале портал TVNET отправился в Mežavairogi. Представившись обычными посетителями приюта, журналисты взяли одну из собак, чтобы прогуляться по территории, параллельно пытаясь запечатлеть условия, в которых содержатся животные. Блюдце с замерзшей водой и будка, не подходящая по размеру собаке - такая картина предстала перед TVNET.

Во время второго, уже открытого посещения журналистов, той самой будки [несоответствующей по размеру] больше не было. А вот тарелка с замерзшей водой стояла по-прежнему.

Руководитель приюта Данута Приеде нарушений здесь не видит. Согласно ее словам, питьевую воду животным меняют четыре раза в день.

"Если бы мы работали на публику, то к вашему приходу здесь бы все блестело и сияло. Но мы вас ждали такими, какие мы есть и специально никак не готовились.

Мы продолжаем делать свою ежедневную работу. Зимой животным меняем воду четыре раза в день и этого достаточно для удовлетворения их потребностей. Логично, что при минусовой температуре вода замерзает", - говорит руководитель приюта.

Требования к содержанию животных определяются правилами Кабинета министров №407 и №266. В них указано, что свежая вода должна быть у собак в свободном доступе. Выполнения данного пункта ни волонтеры, ни журналисты TVNET так и не отметили.

Соблюдения требований по защите животных контролируется Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС). Организация признает, что питьевая вода должна предоставляться постоянно. На это указала заведующая отделом ветеринарного контроля Майрита Риекстиня.

"Правила содержания требуют, чтобы пресная вода была доступна всегда. Конечно, если эта вода действительно замерзает, то сотрудники приюта для животных должны следить за этим, чтобы вовремя поменять, или же использовать теплую воду", - указывает Риекстиня.

Во время второго визита TVNET в приют руководителю был вновь задан вопрос, касающийся размеров будок. Журналисты также показали снятое ранее видео, на котором запечатлены большой пес и маленькая будочка. Данута Приеде и здесь не смогла найти никаких нарушений.

ПВС указывает, что предоставление собакам будки совсем не обязательно. Все это зависит от вольера, в котором содержится животное. Например, если вольер обеспечен достаточным количеством специального наполнителя, у него три стены и животное может спать у дальней из них, можно обойтись без будки.

Эксперт ПВС Инета Купча отмечает, что точные критерии для пород собак, которые могут или, наоборот, не должны содержаться на открытом воздухе, к сожалению, еще не разработаны. Поэтому каждую ситуацию, в которой идет речь, например, о короткошерстных собаках, следует оценивать индивидуально.

Следовательно такие породы, как хаски или маламут, по словам Купчи, необходимо держать в уличных условиях. Вместе с тем, их нужно хорошо кормить, добавляет эксперт.

Приют как бизнес?

Проблемы бездомных животных самоуправления доверяют решать приютам. На стерилизацию, содержание и эвтаназию муниципалитеты выделяют деньги.

У приюта Mežavairogi заключены договора с 40 самоуправлениями. Примерно половина из них - контракты на уборку сбитого животного.

Волонтер Елена Румянцева считает, содержание животных в приюте Mežavairogi - это всего лишь бизнес.

"Конкретно на эвтаназии и утилизации [животных] держится бизнес этого приюта. А также содержание животных первые 14 дней происходят за счет самоуправления. Если взять за пример эвтаназию и утилизацию одной собаки, тогда получаем: выезд на место поимки собаки (Кекава) - 12.10 евро, эвтаназия - 24.20 евро, утилизация - 12.10 евро. В сумме - 48,40 евро.

Вероятнее всего, есть еще дополнительные расходы, о которых мы не знаем. Если брать во внимание факт, что, скорее всего, утилизация животного происходит на их территории, посчитайте, какие суммы они получают от самоуправления, и какие оптимизируют", - говорит Румянцева.

Руководитель приюта Данута Приеде подтвердила, что у Mežavairogi действительно контракт с 40 самоуправлениями.

Однако женщина утверждает, что бизнес из этого не получается. Все средства, которые получает приют, тратятся исключительно на содержание животных.

"Начнем с того, что наш приют - это сообщество. Мы не государственная организация, которая работает без доходов и для функционирования нам необходимы средства. Эти животные едят и тратят ресурсы: когда никого нет рядом, когда праздники, когда истекли те самые 14 дней.

У меня есть животные, которые живут здесь три, четыре и даже пять лет. Они тоже тратят некоторые ресурсы. Чтобы не было так, что на 15-ый день всех приходилось усыплять, нам необходимы финансовые средства. Все деньги мы тратим на содержание животных".

Портал TVNET выяснил, в 2017 году приют Mežavairogi в целом эвтаназировал 564 собак и котов. Приблизительную сумму, которую приют получил за усыпление животных назвать сложно, так как выплаты каждого самоуправления отличаются.

Например, у Mežavairogi заключен контракт с Кекавским краем, где и расположен приют. Согласно прейскуранту, приложенному к контракту, эвтаназия собаки стоит 24,20 евро; выезд на ловлю животных 12.10 евро; эвтаназия кошки 10,98 евро.

В свою очередь, району Кримулдас эвтаназия одного животного обходится в 12 евро с НДС. Точная сумма зависит от веса животного. Но дополнительно приходится оплачивать транспорт (42 евро) и ловлю животного (6 евро).

Для Адажского края эвтаназия стоит от 10 евро до 42 евро с НДС. Еще 42 евро уходит на транспорт и примерно 8 евро - поимка животного.

Контракты на закупку заключены не со всеми муниципалитетами. В нескольких из них был проведен опрос цен. Основываясь на общедоступной информации, портал TVNET собрал данные о 21 из 40 муниципалитетов, с которыми сотрудничает Mežavairogi.

В некоторых случаях контракты на закупку заключаются на несколько лет, в других - на один год с продлением. Многие контракты содержат "потолок" или максимальную сумму, которая может быть оплачена за услуги приюта.

Например, с Бауским краем у Mežavairogi до 2020 года было подписано соглашение на максимальную сумму в 50 812 евро. Однако оплата происходит только на основании фактического объема работ.

Руководитель приюта Mežavairogi Данута Приеде об эвтаназированных животных:

Опыт других приютов

По наблюдениям TVNET, разные латвийские приюты для животных имеют отличающуюся политику в вопросе эвтаназии. Правила КМ №407 гласят: если в течение 14 дней владелец животного не был найден, у приюта есть право (но не обязанность) животное усыпить. Некоторые приюты используют эту возможность неохотно, другие - более активно.

Пансионат Ulubele - самый крупный приют для животных в Латвии. В 2017 году сюда поступили 873 собак и 401 котов.

Руководитель Ulubele Илзе Джонсоне рассказывает, как приют практикует политику "no kill". Она заключается в том, что в каком бы больном состоянии животное не находилось, оно будет жить в приюте, пока не найдется новый хозяин.

Джонсоне недавно представила предложение о внесении поправок в закон, чтобы продлить срок поиска хозяев отловленных животных с 14 до 30 дней. Если это предложение будет поддержано законодателем, приюты смогут усыплять животных только после 30-дневного срока.

"Мне трудно говорить за других, но есть приюты, которые всеми силами и средствами борются за сохранение жизни и поиски нового дома для животных.

Со стороны закона, мы не можем осуждать, что кто-то усыпил животное по истечению 14-дневного срока. Однако, на мой взгляд, мы живем в 21 веке и нацелены на гуманные решения, поэтому мы выдвинули предложение о продлении этого срока до 30 дней, чтобы кто-то не считал, что ему выгоднее два раза в месяц поймать, содержать и усыпить животное, чем пытаться сохранить ему жизнь", - делится своими мыслями с порталом TVNET Илзе Джонсоне.

У пансионата Ulubele заключены договора о содержании животных с четырьмя самоуправлениями. Многие [животные] живут здесь годами. На территории пансионата даже есть специально отведенный "блок для сеньоров".

Приют для животных "Лабиекартошана-D”, который работает на территории Даугавпилса и Даугавпилсского района, в 2017 году принял 349 собак и 708 котов. Также, как и в Mežavairogi здесь процедуре эвтаназии подверглись многие животные: 72 собаки и 388 котов за 2017 год.

Комментируя данные показатели, руководитель приюта Оксана Бондаре уверяет, что сотрудники пансионата всеми силами стараются сохранить жизнь животным. Однако отмечает, что тяжело социализированных и агрессивных животных усыпляют.

"Что касается эвтаназии, мы в основном усыпляем либо агрессивных, бездомных кошек, которые были отловлены после подачи заявления, либо старых, больных, покалеченных, агрессивных собак. Но сначала, конечно, мы пытаемся все исправить", - говорит Бондаре.

Если есть подозрения, что животное кому-то принадлежит - приют действует иначе.

Животных берут из приюта редко

Но все это лишь следствие более серьезной проблемы, считают эксперты. Причина в том, что многие животные остались без хозяина, а брать из приюта их никто не хочет. Например, согласно данным ПВС, за 2017 год из попавших в приют 10 052 собак и кошек хозяина нашли только 5429, что означает, что почти половина или 4623 животных так и остались без дома.