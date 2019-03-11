Пн, 11.03.2019
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Российский самолет совершил экстренную посадку в Баку из-за записки о бомбе

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Российский самолет, летевший из Бахрейна в Москву, экстренно приземлился в Баку после того, как один из пассажиров нашел записку о бомбе, якобы заложенной на борту. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

В процессе проверки, которую провели после посадки, на борту не нашли опасных устройств. Мужчину, который нашёл записку - задержали.

Пресс-служба аэропорта Баку подтвердила, что самолёт "Уральских авиалиний" приземлился из-за подозрений командира о бомбе на борту. В "Уральских авиалиниях" сообщили "Интерфаксу" о том, что самолёт сел в Баку из-за "информации о возможных посторонних предметах на борту".

Известно, что на борту самолёта находились 206 пассажиров и девять членов экипажа, а также на борту работают спецслужбы, которые проверяют багаж.

Видео: российский самолет совершил экстренную посадку

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