ВИДЕО "Умрет твоя мама": среди детей распространяются пугающие цепочки сообщений

"В начальной школе среди детей ходит цепочка сообщений про некую Терезу Фидальго, которая будто бы погибла, и теперь она якобы будет лежать рядом с тобой, если не перешлешь сообщение 20 людям. Если проигнорируешь - умрет твоя мама. И это, мол, не фейк - пусть "погуглят". А в интернете, действительно, есть пугающие видео… Сообщите родителям!" - написала обеспокоенная зрительница.

Молодые люди, которых опросили на улицах Риги, о "Терезе Фидальго" в основном не слышали. И хотя при поиске в Google действительно можно найти упомянутые фото и видео, выясняется, что это - профессионально поставленные материалы, созданные в Португалии.

Психотерапевт, работающий с детьми и подростками, Нил Сакс Константинов объясняет:

"Детям и подросткам нравятся страшилки, им нравится бояться. Но в отдельных случаях подобные сообщения могут вызывать тревожность".

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!