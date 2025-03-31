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ВИДЕО "Умрет твоя мама": среди детей распространяются пугающие цепочки сообщений

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Напуганный ребенок. Иллюстративное фото
Напуганный ребенок. Иллюстративное фото Фото: SB Arts Media/Shutterstock

Редакция телепередачи Bez tabu (канал TV3) получила сообщение от зрительницы, встревоженной тем, как среди детей распространяются так называемые цепные письма.

"В начальной школе среди детей ходит цепочка сообщений про некую Терезу Фидальго, которая будто бы погибла, и теперь она якобы будет лежать рядом с тобой, если не перешлешь сообщение 20 людям. Если проигнорируешь - умрет твоя мама. И это, мол, не фейк - пусть "погуглят". А в интернете, действительно, есть пугающие видео… Сообщите родителям!" - написала обеспокоенная зрительница.

Молодые люди, которых опросили на улицах Риги, о "Терезе Фидальго" в основном не слышали. И хотя при поиске в Google действительно можно найти упомянутые фото и видео, выясняется, что это - профессионально поставленные материалы, созданные в Португалии.

Психотерапевт, работающий с детьми и подростками, Нил Сакс Константинов объясняет:

"Детям и подросткам нравятся страшилки, им нравится бояться. Но в отдельных случаях подобные сообщения могут вызывать тревожность".

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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