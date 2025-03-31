Сегодня суд признал Ле Пен виновной в использовании средств Европейского союза для финансирования деятельности партии "Национальное объединение" (RN) во Франции. Ей немедленно запрещено участвовать в президентских выборах на срок пяти лет. Кроме того, ей назначено четыре года лишения свободы, из которых два - условно, а еще два - с обязательным ношением электронного браслета.

"Решение об отстранении политика от участия в выборах должен принимать народ, а не суд", - заявил 73-летний Жан-Люк Меланшон, основатель левой партии "Непокоренная Франция" (LFI). Он подчеркнул, что и он лично, и его политическая сила убеждены: с "Национальным объединением" следует бороться не в зале суда, а на избирательных участках.

С резкой критикой решения суда выступил и лидер консерваторов Лоран Вокье. Он осудил запрет Ле Пен баллотироваться, подчеркнув, что этот вердикт, скорее всего, положит конец ее планам участвовать в президентской гонке 2027 года.

Марин Ле Пен, которой сейчас 56 лет, уже дважды - в 2017 и 2022 годах - участвовала в президентских выборах, проиграв Эммануэлю Макрону. Однако в последние годы поддержка ее партии в обществе растёт, и многие аналитики не исключали, что она могла бы одержать победу в следующих выборах.

"Осуждение Марин Ле Пен - это серьезное и нетипичное решение", - заявил Вокье. По его мнению, для демократии крайне нежелательно запрещать избранному политику участвовать в выборах.

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