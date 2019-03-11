Педагогов в США учат оказывать медицинскую помощь при передозировке наркотиков

В штате Алабама началось обучение работников школ по оказанию первой медицинской помощи подросткам в случае передозировки опиоидами, сообщает BBC.
Глава курсов в сельской местности Шелби рассказал, что дети берут наркотики не на улицице, а крадут опиоидные обезболивающие препараты у своих родителей. При этом дети не всегда понимают, что принимают.
В стандартный набор первой медицинской помощи в школе теперь входит налоксон (препарат-антидот)
В самом штате ещё не происходило случаев передозировки наркотиками среди учащихся в школе, однако власти обеспокоены и считают, что это вопрос времени.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2015 году штат Алабама стал лидером в стране по назначениям обезболивающих опиоидных препаратов. ВВС рассказали, что рецептов было выписано больше, чем живёт людей в Алабаме.
А вот во Флориде, где уже были случаи передозировки данным препаратом, антидот-налоксон только планируют включить в набор первой медицинской помощи.
На сегодняшний день в США происходит бум опиоидных препаратов. Жителям страны уже рекомендуется носить с собой антидот, а врачи рассматривают возможность включения препарата одновременно с назначением опиоидных препаратов.