Пн, 11.03.2019
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Педагогов в США учат оказывать медицинскую помощь при передозировке наркотиков

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Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В штате Алабама началось обучение работников школ по оказанию первой медицинской помощи подросткам в случае передозировки опиоидами, сообщает BBC.

Глава курсов в сельской местности Шелби рассказал, что дети берут наркотики не на улицице, а крадут опиоидные обезболивающие препараты у своих родителей. При этом дети не всегда понимают, что принимают.

В стандартный набор первой медицинской помощи в школе теперь входит налоксон (препарат-антидот)

В самом штате ещё не происходило случаев передозировки наркотиками среди учащихся в школе, однако власти обеспокоены и считают, что это вопрос времени. 

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2015 году штат Алабама стал лидером в стране по назначениям обезболивающих опиоидных препаратов. ВВС рассказали, что рецептов было выписано больше, чем живёт людей в Алабаме.

А вот во Флориде, где уже были случаи передозировки данным препаратом, антидот-налоксон только планируют включить в набор первой медицинской помощи. 

На сегодняшний день в США происходит бум опиоидных препаратов. Жителям страны уже рекомендуется носить с собой антидот, а врачи рассматривают возможность включения препарата одновременно с назначением опиоидных препаратов.

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