Полиция задержала угонщиков спустя полчаса после кражи

В тот день в Валдлаучи к несовершеннолетнему парню подошли двое незнакомых мужчин, которые потребовали отвезти их в Ригу. Парень отказался подчиниться, тогда они начали угрожать ему ножом, в результате чего парень согласился.

Все трое сели на транспортное средство и в момент, когда юноша начал движение, злоумышленники приказали поменять направление и ехать в Баложи. Прибыв на место, они прогнали хозяина мопеда, а сами уехали. Подросток заявил в полицию, начались поиски преступников.

Вскоре парочка была замечена на дороге, их задержали и доставили в полицейский участок. Стоит отметить, что в момент задержания оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а водитель был за рулем без водительских прав.