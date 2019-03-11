Пн, 11.03.2019
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Полиция задержала угонщиков спустя полчаса после кражи

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ФОТО: Valsts policija

10 марта Госполиция получила информацию о краже мопеда AIXAM в Баложи.

В тот день в Валдлаучи к несовершеннолетнему парню подошли двое незнакомых мужчин, которые потребовали отвезти их в Ригу. Парень отказался подчиниться, тогда они начали угрожать ему ножом, в результате чего парень согласился.

Все трое сели на транспортное средство и в момент, когда юноша начал движение, злоумышленники приказали поменять направление и ехать в Баложи. Прибыв на место, они прогнали хозяина мопеда, а сами уехали. Подросток заявил в полицию, начались поиски преступников.

Вскоре парочка была замечена на дороге, их задержали и доставили в полицейский участок. Стоит отметить, что в момент задержания оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а водитель был за рулем без водительских прав.

Задержанные 1993 и 1998 годов рождения. Старший уже попадал в поле зрения полиции. На данный момент оба находятся в изоляторе, 12 марта будет принято решение о мере пресечения для них.

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