США начнут производство деталей для ракет, запрещенных ДРСМД

Как сообщает Deutsche Welle, США начнут производство деталей для крылатых ракет наземного базирования после того, как Вашингтон приостановил свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом представитель Минобороны Соединенных Штатов Мишель Бальданза проинформировала в понедельник, 11 марта.

Ранее США не могли заниматься подобным производством в силу своих обязательств по ДРСМД, добавила представитель Пентагона. По ее словам, производство компонентов будет проходить в рамках исследовательской программы, которая может быть отменена, "если Россия вернется к полному и проверяемому выполнению требований Договора" до того, как в августе Соединенные Штаты официально выйдут из Договора.

В Вашингтоне считают, что Россия нарушила Договор о РСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, которое не позволяет ей преодолеть 500-километровый рубеж.