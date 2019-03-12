Путина похоронили: в российском городе установили "надгробие" президенту РФ

"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов похоронили Путина", сообщает Telegram-канал "Бессрочка | Челны". На плите, как и положено, указаны ФИО российского лидера и годы жизни - 1952-2019. "Надгробие" обнесли заборчиком, напоминающим ограду, которую обычно располагают на кладбище.

Ямадаева задержали и оставили на ночь в отделении полиции, написал в Facebook активист Раушан Валиуллин. В отношении подозреваемого возбудили дело о повторном нарушении правил проведения митинга. Суд по его протоколу был назначен на 11 марта, но в тот день Ямадаева так и не привезли в суд.

По словам правозащитника Рузиля Мингалимова, заседание перенесли на сегодня, 12 марта, и на момент написания материала активиста уже арестовали на 28 суток. Он будет отбывать наказание в СИЗО Набережных Челнов.

Как отмечает "УралПолит.ru" сооружение было обнаружено спустя 40 минут после того, как оно было поставлено. Протестных акций рядом с ним не проводилось, поэтому неясно, почему его автора привлекают по статье о митинге.

«Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина» - пишут в телеграм-канале „Бессрочка | Челны“#бессрочка pic.twitter.com/3egshJK60A — Денис Стяжкин (@styazshkin) March 10, 2019