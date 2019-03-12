Путина похоронили: в российском городе установили "надгробие" президенту РФ

В Набережных Челнах активист Карим Ямадаев в рамках акции протеста против принятия законопроекта об изоляции российского сегмента интернета установил "надгробие" президенту РФ Владимиру Путину. Плиту поставили около здания Следственного комитета. Автора "проекта" арестовали на 28 суток.
"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов похоронили Путина", сообщает Telegram-канал "Бессрочка | Челны". На плите, как и положено, указаны ФИО российского лидера и годы жизни - 1952-2019. "Надгробие" обнесли заборчиком, напоминающим ограду, которую обычно располагают на кладбище.
Ямадаева задержали и оставили на ночь в отделении полиции, написал в Facebook активист Раушан Валиуллин. В отношении подозреваемого возбудили дело о повторном нарушении правил проведения митинга. Суд по его протоколу был назначен на 11 марта, но в тот день Ямадаева так и не привезли в суд.
По словам правозащитника Рузиля Мингалимова, заседание перенесли на сегодня, 12 марта, и на момент написания материала активиста уже арестовали на 28 суток. Он будет отбывать наказание в СИЗО Набережных Челнов.
Как отмечает "УралПолит.ru" сооружение было обнаружено спустя 40 минут после того, как оно было поставлено. Протестных акций рядом с ним не проводилось, поэтому неясно, почему его автора привлекают по статье о митинге.
«Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина» - пишут в телеграм-канале „Бессрочка | Челны“#бессрочка pic.twitter.com/3egshJK60A— Денис Стяжкин (@styazshkin) March 10, 2019
Владельцы нескольких групп "ВКонтакте" сообщили, что администрация соцсети начала удалять посты фотографией "памятника" Путину.