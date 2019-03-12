Подвергшаяся насилию в Египте Мара связалась со своим обидчиком и простила его

После всего произошедшего Катарска связалась с бывшим возлюбленным, который причинил ей боль. "Он извинился передо мной. Я простила его, но сделала это для себя. Не мне его переучивать или менять. Я просто влюбилась. Неудачно, как поняла позже. От всего сердца старалась быть для него хорошей. Помогала ему.