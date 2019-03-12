Подвергшаяся насилию в Египте Мара связалась со своим обидчиком и простила его
Молодая латвийская певица Мара Катарска, в начале года в Хургаде (Египет) взятая в заложницы и подвергавшаяся жестокому обращению со стороны мужчины арабского происхождения, в которого была влюблена, простила своего обидчика, сообщает издание Privātā Dzīve.
После всего произошедшего Катарска связалась с бывшим возлюбленным, который причинил ей боль. "Он извинился передо мной. Я простила его, но сделала это для себя. Не мне его переучивать или менять. Я просто влюбилась. Неудачно, как поняла позже. От всего сердца старалась быть для него хорошей. Помогала ему.
Верю, что все происходит так, как должно произойти. Господь не посылает нам такие испытания, которые мы не в силах выдержать",
- сказала Мара в интервью изданию, добавив, что некая девушка из Эстонии попала в похожую ситуацию, но она не выжила.
Напомним, что Маре Катарской с помощью ее мамы и поднятому в соцсетях шуму удалось вернуться домой целой и невредимой.
Сегодня она переехала жить в Ригу, где продолжает сочинять песни, чтобы радовать ими латвийскую публику.
8 марта певица вышла в свет со своими подругами - они посетили модный показ универмага Stockmann, в котором на подиум в качестве моделей вышли известные в Латвии персоны.
Фотогалерея: Мара Катарска с подругами