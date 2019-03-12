Один из создателей Сети опубликовал к 30-летию интернета письмо с предостережениями

Говоря о необходимости сделать интернет доступным для каждого, Бернерс-Ли отметил, что разрыв между теми из нас, кто находится онлайн, и остальными людьми увеличивается с появлением каждого нового сайта.

При этом ученый особо подчеркнул опасность злоупотреблениями возможностями, которые открывает глобальная компьютерная сеть.

"Сеть дала голос маргинальным группам и новые возможности мошенникам"

"В то время как Сеть создала новые возможности, дала голос маргинальным группам и сделала нашу жизнь проще, она также дала новые возможности мошенникам, дала голос тем, кто сеет ненависть, и сделала проще совершение преступлений", - отмечает Бернерс-Ли в открытом письме, опубликованном на английском, испанском, французском и португальском языках и подписанном "сэр Тим".

"Если мы перестанем работать над созданием лучшего интернета, то не Сеть потеряет нас, а мы потеряем Сеть", - подчеркнул он.

"Видение, которое изменило общество"

30 лет назад физик и исследователь компьютеров Бернерс-Ли, работавший тогда в CERN, предложил новый принцип для работы с информацией внутри института. Считается, что этот документ заложил теоретические основы создания интернета.

"Это было видение, которое изменило общество и наше представление о том, как мы получаем информацию и объединяем нас всех в глобальную сеть", - заявила генеральный директор CERN Фабиола Джианотти, выступая в Женеве во вторник, 12 марта.