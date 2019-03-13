Профсоюз работников образования пожаловался на бюджет в Еврокомиссию

Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) обратился в Еврокомиссию, указав на несоблюдение закона при разработке бюджета 2019 года.
Как сообщили агентству ЛЕТА в ЛПРОН, профсоюз в своем письме информирует Еврокомиссию, что не соблюден закон об образовании, в котором говорится, что месячная зарплата учителя за ставку не может быть меньше зарплаты, предусмотренной в соответствующий период утвержденным правительством графиком повышения зарплат учителей.
Во-вторых, не соблюден закон о высших школах, который предусматривает, что государственное финансирование отрасли составляет не меньше 0,25% от внутреннего валового продукта и должно постепенно увеличиваться до 2% от ВВП.
В-третьих, не соблюден закон о научной деятельности, который предусматривает ежегодное повышение финансирования на 0,15% от ВВП до достижения 1% от ВВП.
Профсоюз призывает Еврокомиссию начать дискуссии с правительством Латвии и уделить этим вопросам внимание при разработке бюджета будущего года и среднесрочного бюджета.
Также ЛПРОН извещает Еврокомиссию о назначенной 20 марта акции протеста, на которую соберется по крайней мере 2500 работников образования и науки.