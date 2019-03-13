Ср, 13.03.2019
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Профсоюз работников образования пожаловался на бюджет в Еврокомиссию

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) обратился в Еврокомиссию, указав на несоблюдение закона при разработке бюджета 2019 года.

Как сообщили агентству ЛЕТА в ЛПРОН, профсоюз в своем письме информирует Еврокомиссию, что не соблюден закон об образовании, в котором говорится, что месячная зарплата учителя за ставку не может быть меньше зарплаты, предусмотренной в соответствующий период утвержденным правительством графиком повышения зарплат учителей.

Во-вторых, не соблюден закон о высших школах, который предусматривает, что государственное финансирование отрасли составляет не меньше 0,25% от внутреннего валового продукта и должно постепенно увеличиваться до 2% от ВВП.

В-третьих, не соблюден закон о научной деятельности, который предусматривает ежегодное повышение финансирования на 0,15% от ВВП до достижения 1% от ВВП.

Профсоюз призывает Еврокомиссию начать дискуссии с правительством Латвии и уделить этим вопросам внимание при разработке бюджета будущего года и среднесрочного бюджета.

Также ЛПРОН извещает Еврокомиссию о назначенной 20 марта акции протеста, на которую соберется по крайней мере 2500 работников образования и науки.

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