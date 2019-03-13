Профсоюз работников образования пожаловался на бюджет в Еврокомиссию

Как сообщили агентству ЛЕТА в ЛПРОН, профсоюз в своем письме информирует Еврокомиссию, что не соблюден закон об образовании, в котором говорится, что месячная зарплата учителя за ставку не может быть меньше зарплаты, предусмотренной в соответствующий период утвержденным правительством графиком повышения зарплат учителей.