Евро - новая валюта № 1? Что для этого нужно

Если Киндлбергер чему-то нас научил, урок таков: мировой экономике будет лучше, если Европа быстро закроет брешь, возникшую из-за отказа США от мирового экономического и финансового лидерства.

Экономические и финансовые проблемы, созданные Трампом в США, дают шанс еврозоне (эмитенту второй по значимости международной валюты) частично воспользоваться непомерной привилегией, которой так долго пользуются США. Кроме того, речь идет об усилении геополитического влияния, что крайне важно в период, когда ЕС стремится достичь стратегической автономности.

Хотя с интернационализацией связаны определенные риски, еврозона хорошо позиционирована, чтобы их смягчить. Например, система макропруденциальной политики в еврозоне намного сильнее американской.