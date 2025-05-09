Прошлое и будущее папы Льва XIV

В четверг, 8 мая, 267-й епископ Рима был избран уже на втором дне конклава, созванного после смерти папы Франциска. Чем известен и что обещает миру своим избранием кардинал из Чикаго Роберт Фрэнсис Прево -первый американский папа Лев XIV? В чем особенность папского имени, которое он выбрал? И почему 69-летнего папу называют молодым?
Конклав кардиналов открылся в Ватикане 7 мая 2025 года и завершился на следующий день успешным голосованием. После четвертого тура около 18:08 над Сикстинской капеллой поднялся белый дым, возвестив миру об избрании нового папы. Спустя некоторое время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти вышел на балкон базилики Св. Петра и произнес традиционную формулу "Habemus Papam!" - объявляя имя нового папы и выбранный им титул. Было официально провозглашено, что новым понтификом стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV.
Согласно установленной процедуре, прежде чем появиться перед верующими, избранный кардинал дал согласие на воспринятие папского служения. Старший по сану кардинал задал ему на латинском вопрос: "Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?" - "Принимаешь ли ты свое каноническое избрание Верховным Понтификом?".
Получив утвердительный ответ, новый папа сообщил выбранное имя. После этого все бюллетени голосования были сожжены, что и дало сигнал белым дымом о состоявшемся избрании. Затем Лев XIV облачился в папское одеяние и впервые занял место на троне в Сикстинской капелле, после чего последовало торжественное провозглашение его имени с лоджии собора Святого Петра и первое благословение новоизбранного папы "городу и миру".
Биография и карьера
Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США) в семье американских католиков. В юности он вступил в монашеский Орден Святого Августина (августинцы), где и получил духовное образование. Первый обет в ордене он принес в 1978 году, а вечные обеты - в 1981-м. Получив богословское образование (степень магистра богословия) в Католическом богословском союзе в Чикаго, Прево был рукоположен в священники 19 июня 1982 года. Продолжив обучение, он защитил докторскую диссертацию по каноническому праву в Папском университете Святого Фомы (Анджеликум) в Риме.
С середины 1980-х годов Роберт Прево много лет провел на миссионерском служении в Перу, где приобрел репутацию опытного миссионера и знатока пастырских нужд церкви в развивающихся странах. В 2001 году Прево был избран генеральным настоятелем Августинского ордена и руководил им вплоть до 2013 года.
30 января 2023 года Папа Франциск назначил Прево префектом Дикастерии по делам епископов - главным руководителем ватиканского ведомства, ведающего епископскими назначениям, - и одновременно председателем Папской комиссии по делам Латинской Америки. С этим назначением ему был присвоен личный титул архиепископа. В том же 2023 году Прево был возведен в сан кардинала Римско-католической церкви
Ко времени конклава 2025 года Роберт Прево имел обширный опыт международного пастырского служения (Северная Америка, Перу), управления монашеским орденом на мировом уровне, а также работы в Римской курии. Подобное сочетание опыта - миссионер, ординарий в Латинской Америке и куриальный кардинал - является нетипичным и весьма ценным для главы всемирной Церкви. Аналитики отмечают, что в кардинале Прево сочетаются знание реалий Церкви как Глобального Юга, так и богатого Севера, а также управленческие навыки и близость к реформаторскому курсу предыдущего понтифика.
Значение для папства и всемирной Церкви
Прево стал не только вторым неевропейцем в истории папства, но и вторым неевропейцем подряд - после латиноамериканца Франциска в 2013 году. Как отмечают обозреватели, кардиналы не побоялись доверить церковь человеку из страны, долго считавшейся слишком влиятельной для папства. Тем не менее, Роберт Прево - не типичный "американец" в узком смысле: значительная часть его священнической жизни прошла в Перу, и он обладает двойной идентичностью американской и латиноамериканской церкви.
Новый Папа известен как монах-августинец и последовательный пастырь. Августинский орден принадлежит к нищенствующим монашеским традициям, делающим акцент на простоте, коллективном служении и образовании.
Некоторые наблюдатели считают символичным сам выбор имени Лев XIV, которое до сих пор в новейшей истории не употреблялось (предыдущий понтифик с именем Лев XIII скончался в 1903 году).
Имя Лев отсылает к великим предшественникам: Льву I Великому (V век), утвердившему учение о единстве божественной и человеческой природы Христа, и Льву XIII (папе 1878-1903), вступившему в диалог с вызовами новой эпохи и известному своим социальным учением.
Первый выходец из англоязычного пространства за 900 лет, он может усилить внимание Ватикана к вопросам, актуальным для Церкви в Северной Америке, таким как секуляризация, внутреннее обновление приходов и диалог с инославными христианами, а также к глобальным проблемам - миротворчеству и социальному неравенству - учитывая опыт понтифика в Латинской Америке.
Эксперты также отмечают, что Прево, возглавляя в Ватикане Дикастерию по епископам, активно участвовал в подборе новых епископов по всему миру и разделял курс Папы Франциска на назначение пастырей, близких к пастве и чуждых карьеризму.
Институт папства при Льве XIV, вероятно, продолжит реформы, начатые Франциском: усиление коллегиальности в управлении (через проведение синодов и вовлечение мирян), приверженность прозрачности в финансовых и административных делах Ватикана, а также внимание к перифериям Церкви.
Новый понтифик сравнительно младше своего предшественника на момент избрания (69 лет против 76 у Франциска), а потому ожидается более длительный период стабильного руководства.
Наконец, примечательно, что избрание американца может повлиять на отношения между Ватиканом и крупнейшей мировой сверхдержавой - Соединенными Штатами. Хотя Папа традиционно дистанцируется от национальной политики, сам факт, что на престоле Святого Петра находится уроженец США, может усилить интерес американского общества и СМИ к деятельности Ватикана. В то же время, Лев XIV, будучи монахом и миссионером, не связан с какими-либо политическими кругами.
Первые шаги и заявления нового Папы
Вечером 8 мая новоизбранный Папа Лев XIV впервые предстал перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра. С центральной лоджии базилики он обратился к миру с традиционным первым благословением Urbi et Orbi ("Граду и миру"). Первые слова понтифика, произнесенные на итальянском языке, были простыми и символичными: "Мир вам всем". Он отметил, что именно так - пожеланием мира - воскресший Христос приветствовал учеников, и выразил желание, чтобы этот мир "вошел в наши сердца и наши семьи". Лев XIV подчеркнул, что мир Христов "смиренный и кроткий, но победоносный", исходящий от любящего Бога.
В своем кратком первом обращении Папа также отдал дань памяти покойному Папе Франциску, подчеркнув преемственность благословения: "Бог любит нас. Бог любит каждого. Зло не победит". Он пригласил верующих соединиться в молитве, заверив, что человечество находится в руках Божьих, и призвал не бояться идти вместе навстречу Святому Богу и друг ко другу.
Одной из центральных тем первых папских слов стала тема мира и единения. Новый понтифик призвал всех людей доброй воли двигаться вперед с любовью и "строить мосты" между народами и людьми. "Миру нужен свет, - сказал Лев XIV. - Человечеству он необходим как мост, чтобы достичь Божьей любви. Помогайте друг другу строить такие мосты - через диалог, через встречу, - чтобы все мы были единым народом, живущим в мире". Эти слова отражают намерение нового Папы продолжать курс на диалог - между разными культурами, религиями и внутри самой церкви - и усиливать братство, о котором столь часто говорил его предшественник.
Наблюдатели отмечают сдержанный и молитвенный тон, с которым Лев XIV обратился к пастве, - без триумфализма, но с убежденностью.
В ближайшие дни новый понтифик, как ожидается, официально вступит в должность с инаугурационной мессой и утвердит на переходный период руководителей ведомств Римской курии (что является обычной практикой при смене папы).
В этом году Католическая церковь встретит Святой 2025 Год (юбилей), и Льву XIV предстоит возглавлять это важное для католиков событие. Кроме того, ему надлежит продолжить реализацию решений недавнего Синода о синодальности и, возможно, со временем созвать новую Вселенскую встречу епископов для обсуждения насущных вопросов (таких как роль женщин в церкви, этика новых технологий и др.).
Как подчеркнул сам понтифик, обращаясь к людям на площади: "Помогите мне продолжить благословение мира, начатое моим предшественником. Мир вам всем!"
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