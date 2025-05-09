Прошлое и будущее папы Льва XIV

В своем кратком первом обращении Папа также отдал дань памяти покойному Папе Франциску, подчеркнув преемственность благословения: "Бог любит нас. Бог любит каждого. Зло не победит". Он пригласил верующих соединиться в молитве, заверив, что человечество находится в руках Божьих, и призвал не бояться идти вместе навстречу Святому Богу и друг ко другу.

Одной из центральных тем первых папских слов стала тема мира и единения. Новый понтифик призвал всех людей доброй воли двигаться вперед с любовью и "строить мосты" между народами и людьми. "Миру нужен свет, - сказал Лев XIV. - Человечеству он необходим как мост, чтобы достичь Божьей любви. Помогайте друг другу строить такие мосты - через диалог, через встречу, - чтобы все мы были единым народом, живущим в мире". Эти слова отражают намерение нового Папы продолжать курс на диалог - между разными культурами, религиями и внутри самой церкви - и усиливать братство, о котором столь часто говорил его предшественник.

Папа римский Лев XIV Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Наблюдатели отмечают сдержанный и молитвенный тон, с которым Лев XIV обратился к пастве, - без триумфализма, но с убежденностью.

В ближайшие дни новый понтифик, как ожидается, официально вступит в должность с инаугурационной мессой и утвердит на переходный период руководителей ведомств Римской курии (что является обычной практикой при смене папы).

В этом году Католическая церковь встретит Святой 2025 Год (юбилей), и Льву XIV предстоит возглавлять это важное для католиков событие. Кроме того, ему надлежит продолжить реализацию решений недавнего Синода о синодальности и, возможно, со временем созвать новую Вселенскую встречу епископов для обсуждения насущных вопросов (таких как роль женщин в церкви, этика новых технологий и др.).

Как подчеркнул сам понтифик, обращаясь к людям на площади: "Помогите мне продолжить благословение мира, начатое моим предшественником. Мир вам всем!"