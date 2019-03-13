Когда 39-летний Ярмо Ярв схватил оружие и поехал в Вантаа убивать свою жертву, его уже прослушивали. Финская полиция описывает этого, на первый взгляд, ничем не примечательного эстонца, живущего в Хельсинки, как одну из ведущих фигур в преступном мире Финляндии.

Менее чем за год в Финляндии были признаны виновными или задержаны восемь эстонцев, связанных с организацией наркотрафика между Таллинном и Хельсинки, пишет Rus.Postimees.

В октябре 2017 года финские таможенники на границе обратили внимание на ехавшего из Таллинна литовца Гедиминаса Климаса, который вез в прицепе подозрительную ванну. Сразу литовца задерживать не стали: полиция решила проследить, куда Климас доставит свой груз. Он привез ванну в населенный пункт неподалеку от Вантаа. На складе в муниципалитете Туусула литовца поджидали его друзья. Они вместе разобрали груз.

В ванне было спрятано 12 кг метамфетамина. Качество выше среднего, чистота 33-42 процента. Полиция задержала преступников на месте происшествия.

Ниточки от задержанных привели к следующим участникам, и в итоге были задержаны около десяти членов группировки родом из Литвы, Финляндии и Эстонии. В собственности преступников, на складах и в лесных тайниках нашли еще 21 кг амфетамина и 2400 таблеток психотропного лекарства Subutex.

На улицах стоимость этого количества составила бы более полумиллиона евро.

По сообщению финской полиции, группировкой руководили эстонцы. В прошлом году суд Финляндии признал виновными Урмаса Каська, Сийма Валдре, Андрея Андреева, Олега Елагина и Майдо Рейдольфа, который, как утверждается, отдавал в группировке распоряжения. Рейдольфа приговорили к десяти годам лишения свободы.

Майдо Рейдольф ФОТО: Facebook

Связь с покушением на убийство в Вантаа

В конце февраля в финских и эстонских СМИ была опубликована новость о стрельбе, произошедшей прошлым летом в Вантаа. Выяснилось, что все участники того инцидента были родом из Эстонии, а причиной покушения стали разногласия в преступном мире. По данным новостного агентства STT, покушение связано с расследованием наркопреступлений описанной выше группировки. И социальные сети свидетельствуют, что участники обоих инцидентов связаны между собой.

Пострадавший в результате покушения 31-летний эстонец (назовем его Яаном) получил от друга зловещее сообщение о том, что два человека хотят "обсудить с ним долговые вопросы". Яан и сам был представителем преступного мира, так что ничего хорошего такое сообщение не сулило.

Встреча состоялась перед домом жертвы, но приехали к ней явно не для разговоров: двое мужчин начали избивать потерпевшего кулаками и телескопической дубинкой. После встречи в ленте жертвы в Facebook появилась надпись "R.I.P." (requiescat in pace - да упокоится с миром -ред.).

В избиении подозреваются 31-летний Армин Линденберг и 30-летний Тимо Тохв.

Согласно подозрению, после избиения Яана Тохв и Линденберг встретились в одном из находящихся в центре Хельсинки отелей с Ярмо Ярвом. Как уже было сказано, Ярв находился под наблюдением полиции, и разговор трех эстонцев в отеле прослушивался.

Ярв был очень зол на Яана - по его мнению, избиение было недостаточным наказанием. Ярв схватил пистолет и заявил, что застрелит Яана.

Ярв назначил жертве новую встречу, чтобы "уладить разногласия". Тем же вечером они встретились на улице Пюхтяэнкорвентие близ аэропорта Хельсинки-Вантаа. Согласно обвинению, Линденберг и Тохв остались в машине, когда Яан с пистолетом в руке пошел "поговорить" с Яаном. Увидев Яана, Ярв открыл огонь. По сообщению полиции, раздалось от пяти до восьми выстрелов, расстояние между жертвой и стрелком было около 20 метров.

Инцидент мог закончиться трагически: на линии огня оказалась случайная прохожая. Однако, возможно, именно присутствие постороннего человека помешало стрелку: ни одна пуля не достигла своей цели.

После неудавшегося покушения Ярв побежал в машину и поехал вместе с сообщниками обратно в центр Хельсинки. По пути пистолет выбросили из окна. По какой-то причине ночью компания снова подобрала оружие.

Поворот в расследовании наркоперевозок

Вскоре полиция задержала Ярва, Линденберга задержали в ноябре, а в начале февраля на основании европейского приказа о задержании из Эстонии в Финляндию был доставлен и Тохв.

"Эти люди были нам известны и ранее. Их имена очень серьезно воспринимаются в финском преступном мире", - сказал старший следователь полиции Хельсинки Юкка Ларкио, комментируя произошедшее местным СМИ.

Полиция подозревает эстонцев в покушении на убийство, применении насилия, однако не в наркопреступлениях. В то же время в финской полиции уверены, что поводом для расплаты послужил долг, связанный с наркобизнесом.

Как сообщил Ларкио Postimees, первоначально производство начал Таможенный департамент Финляндии. Поскольку покушение на убийство - серьезное преступление, и следователи слышали, как оно было совершено, было решено прервать расследование наркопреступлений и идти в суд с насильственными преступлениями.

Образовали ли эстонцы в Финляндии преступную группировку? "Скажем так, что это сеть, в которой есть некая авторитетная фигура, однако мы не имеем дело с четко организованной группой - они просто находятся в контакте друг с другом", - сказал следователь.

В Эстонии Тохв, Линденберг и Ярв ничем не отличились: ни у кого нет действующих уголовных наказаний, в интернете о них мало информации. В эстонской полиции сказали, что производство проводят в Финляндии, поэтому эстонская сторона не комментирует ни это происшествие, ни наркотрафик между Эстонией и Финляндией.