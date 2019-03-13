Кюзис рассказал о возможности провокаций 16 марта

Риск провокаций на мероприятиях 16 марта существует, но пока нет оснований для больших опасений, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" начальник Госполиции Интс Кюзис.
Ответственные службы следят за ситуацией уже неделю, полторы. По словам Кюзиса, трудно делать прогнозы, потому что некоторые вещи происходят спонтанно, но именно поэтому разработано несколько сценариев действий.
На вопрос, есть ли информация, что в Латвию приехали радикально настроенные лица, Кюзис вновь ответил, что пока нет информации, которая стала бы основанием для больших опасений.
В этом году 16 марта приходится на выходной день. Кюзис допускает, что у людей может возникнуть интерес прийти и посмотреть, что происходит. Но начальник полиции призывает понять, что это не представление и не шоу.
"Просто наблюдать и каким-то образом создавать критическую массу - это не нужно", - сказал Кюзис.
Как сообщалось, Служба государственной безопасности прогнозирует, что в мероприятиях 16 марта примут участие радикально настроенные лица. В центре Риги пройдут мероприятия идейных противников, поэтому существует риск столкновения мнений.