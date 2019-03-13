Кюзис рассказал о возможности провокаций 16 марта

Ответственные службы следят за ситуацией уже неделю, полторы. По словам Кюзиса, трудно делать прогнозы, потому что некоторые вещи происходят спонтанно, но именно поэтому разработано несколько сценариев действий.

На вопрос, есть ли информация, что в Латвию приехали радикально настроенные лица, Кюзис вновь ответил, что пока нет информации, которая стала бы основанием для больших опасений.

В этом году 16 марта приходится на выходной день. Кюзис допускает, что у людей может возникнуть интерес прийти и посмотреть, что происходит. Но начальник полиции призывает понять, что это не представление и не шоу.