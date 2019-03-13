Не выбраться из панельки: Поэт из России создал симулятор жизни в многоэтажке

Игра является частью мультиформатного проекта поэта и музыканта Ильи Мазо "ШХД: ЗИМА", в который также вошли книга, музыкальный альбом, короткометражный фильм и спектакль. Создана она в сотрудничестве с известным в узких кругах разработчиком игр Александром Игнатовым из Петрозаводска.

Играющий окунается в жизнь обычной российской многоэтажки с ее немудреным бытом: может приготовить обед, принять ванну, выбросить мусор, сходить в магазин.

Многим пользователям игра навеяла приятные ностальгические чувства.

"Идеально передана атмосфера ночной вьюги. Почувствовал себя ребёнком. Вся реальность слегка гиперболизированна, как в детстве. Когда звуки в тихой комнате громче, а тьма безпроглядней... Всем жителям СНГ игра к покупке обязательна!"

"Очень красивая и ламповая игра! Можно взаимодействовать с 90% всех вещей в игре!! Даже жарить мясо в духовке!".

"9 баллов из 10. 9 - потому что хотелось бы больше живого города, шума в соседних квартирах, пьяных криков в окнах".

Но нашлись и критики:

"Эхх, вся карта состоит всего из 4 домов, насколько я понял. Был сильно разочарован этим. Даже около аптеки и салона красоты нет дороги. Надеюсь карту увеличат. Есть ещё 4 дома через дорогу, но это просто копия, к тому же застрявшая в текстурах снега".