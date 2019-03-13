Ср, 13.03.2019
Мне главное, чтобы своё очко целое было. Евгений Кузнецов, российский хоккеист

Не выбраться из панельки: Поэт из России создал симулятор жизни в многоэтажке

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ФОТО: скриншот видео

Панельки, снег, затянутое небо, маленькая кухня, заплеванная лестничная клетка... Так выглядит новая игра "ШХД: ЗИМА", созданная поэтом Ильей Мазо в жанре "русская тоска". "Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться – только сломанный радиоприемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег" - предупреждают разработчики. Многие пользователи от игры пришли в восторг. 

Игра является частью мультиформатного проекта поэта и музыканта Ильи Мазо "ШХД: ЗИМА", в который также вошли книга, музыкальный альбом, короткометражный фильм и спектакль. Создана она в сотрудничестве с известным в узких кругах разработчиком игр Александром Игнатовым из Петрозаводска. 

Играющий окунается в жизнь обычной российской многоэтажки с ее немудреным бытом: может приготовить обед, принять ванну, выбросить мусор, сходить в магазин. 

Многим пользователям игра навеяла приятные ностальгические чувства.

"Идеально передана атмосфера ночной вьюги. Почувствовал себя ребёнком. Вся реальность слегка гиперболизированна, как в детстве. Когда звуки в тихой комнате громче, а тьма безпроглядней... Всем жителям СНГ игра к покупке обязательна!"

"Очень красивая и ламповая игра! Можно взаимодействовать с 90% всех вещей в игре!! Даже жарить мясо в духовке!". 

"9 баллов из 10. 9 - потому что хотелось бы больше живого города, шума в соседних квартирах, пьяных криков в окнах".  

Но нашлись и критики: 

"Эхх, вся карта состоит всего из 4 домов, насколько я понял. Был сильно разочарован этим. Даже около аптеки и салона красоты нет дороги. Надеюсь карту увеличат. Есть ещё 4 дома через дорогу, но это просто копия, к тому же застрявшая в текстурах снега". 

В интернет-магазине STEAM игра стоит 3.50 евро

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