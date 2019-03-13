Подрезал и оскорбил: хамство водителя Yandex.Taxi в Эстонии попало на видео

На следующем светофоре машины остановились рядом. По словам автора ролика, он посмотрел на водителя такси и покрутил пальцем у виска, на что в ответ услышал: "В ж**у себе палец засунь!".

Автор отправил видео в службу поддержки клиентов Yandex.Taxi, откуда последовал следующий ответ: "В первую очередь — спасибо, что написали. Безопасное и вежливое вождение у нас в приоритете. Хотим отметить, что напрямую с водителями мы не сотрудничаем и обязательно передадим информацию об этом нарушении в таксопарк. На всякий случай также напомним, что вы всегда можете позвонить на горячую линию дорожной полиции. Мы за справедливость".