Подрезал и оскорбил: хамство водителя Yandex.Taxi в Эстонии попало на видео

Иногда автомобильное движение на дорогах приводит к стрессу и ругани. Подтверждением этому является очередная запись с видеорегистратора, опубликованная в Youtube. Главным антигероем снятого в Таллинне ролика оказался автомобиль Yandex.Taxi, пишет Rus.Postimees.
Инцидент имел место в Таллинне. Автор ролика спокойно дожидался разрешающего сигнала светофора. Как только загорелся зеленый, из соседней полосы с нарушением правил перед машиной перестроился автомобиль Yandex.Taxi, чем создал аварийную ситуацию.
На следующем светофоре машины остановились рядом. По словам автора ролика, он посмотрел на водителя такси и покрутил пальцем у виска, на что в ответ услышал: "В ж**у себе палец засунь!".
Автор отправил видео в службу поддержки клиентов Yandex.Taxi, откуда последовал следующий ответ: "В первую очередь — спасибо, что написали. Безопасное и вежливое вождение у нас в приоритете. Хотим отметить, что напрямую с водителями мы не сотрудничаем и обязательно передадим информацию об этом нарушении в таксопарк. На всякий случай также напомним, что вы всегда можете позвонить на горячую линию дорожной полиции. Мы за справедливость".
Отметим, что таксисты попадают в скандалы и в Латвии. К примеру, не так давно в Риге из-за 4 евро водитель такси выстрелил в женщину, а потом ограбил ее дочь.