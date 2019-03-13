На экзамене по английскому языку произошла утечка заданий

Центр получил фотографии с заданиями устной части экзамена, которые прислал порталу Delfi очевидец нарушения. ГЦСО подтвердил, что задания второй части экзамена на фотографиях подлинные.

Сегодня учащиеся 12-х классов сдавали устную часть экзамена, а письменная была вчера.

ГЦСО разослал управлениям образования экзаменационные материалы в специальных конвертах с защитной наклейкой, в которых в свою очередь были два запечатанных конвертах с заданиями письменной и устной частей экзамена с защитными наклейками, 12 марта в 7.00, и до 8.30 13 марта руководители школ должны были их хранить в надежном сейфе.

Центр не называет школу, где предположительно произошла утечка, но отмечает, что задания устной части могли распространить либо руководитель учреждения образования, либо учитель, который принимал экзамен, либо тот, кто оценивал устную часть. Так как с прошлого года материалы экзаменов имеют специальную идентификацию, происхождение фото будет установлено, подчеркнули в ГЦСО.

Также центр обратился по поводу утечки с заявлением в Государственную полицию.

В ГЦСО сообщили, что учащихся школы, где произошла утечка, это не коснется - устная часть экзамена, который они сдавали, не будет аннулирована и им не придется ее пересдавать.