Подозреваемый в коррупции Брандавс ушел в отставку

51% RK принадлежит Rīgas satiksme, 49% - французской компании «Conduent Business solutions». В правлении предприятия от Rīgas satiksme делегированы два представителя: Павел Туловский и Брандавс, от французской компании - гражданин Франции Эрик Моризур.

Новый представитель Rīgas satiksme в правлении RK будет назначен на общем собрании участников предприятия 9 апреля.

Брандавс - член партии «Честь служить Риге», выгодоприобретатель предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme.

Как сообщалось, на прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) объявило, что начало уголовный процесс о преступных деяниях - взяточничестве и посредничестве во взяточничестве, возможно, совершенных должностными лицами предприятия RK.

В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.

До 7 марта он занимал должность руководителя отдела электронных расчетов RS но в связи с задержанием правление предприятия отстранило его от этой должности.

7 марта KNAB назначило Брандавсу в качестве меры пресечения залог в размере 200 000 евро, запрет приближаться к определенным лицам и запрет на выезд из страны.

Залог был внесен и вечером 7 марта Брандавс был освобожден из-под стражи.