Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося Boeing 737 MAX 8

Генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариамзаявил рассказ изданию, что слушал последние переговоры экипажа с наземными службами. Пилот не говорил ни о каких пробемах, связанных с управлением или внешним воздействием. Пилот сообщил о проблемах в управлении самолетом и хотел вернуться в аэропорт Аддис-Абебы.

Гендиректор Ethiopian Airlines подчеркнул, что черные ящики самолёта будут отправлены в Европу, где будут проведены расшифровка и анализ. В какой стране жто будет сделано пока неизвестно. Рассматриваются такие страны как Великобритания, Германия и Франция.

11 марта на месте крушения был обнаружен "черный ящик" разбившегося в Эфиопии самолета.

В тот же день свидетели рассказали, что хвостовая часть самолета задымилась перед крушением.

Сразу после катастрофы в Эфиопии как минимум 27 авиакомпаний по всему миру приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Напомним, в 10 марта потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии в 2018 году. Самолет разбился через 13 минут после взлета, 189 человек погибло.