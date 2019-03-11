Найден "черный ящик" разбившегося в Эфиопии самолета

Причины аварии установит следствие. Пока что известно лишь то, что пилот после взлета сообщил о технических проблемах.

Напомним, в воскресенье потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Согласно данным онлайн-трекера Flightradar24, самолёт выполнял рейс ЕТ302 и исчез с экранов радаров спустя три минуты после взлёта в аэропорту Аддис-Абебы, когда был на высоте чуть менее 3 километров.

В октябре 2018 года в Индонезии вскоре после взлета упал в море самолет Lion Air со 189 людьми, никто не выжил и в тот раз. В обоих случаях использовалась модель самолета Boeing 737 MAX 8, в безопасности которой сомнения появились уже после произошедшей в октябре аварии.