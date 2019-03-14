"Любой бомж купит это!". Исследуются взрослые привычки наших детей

Свое свободное время молодежь проводит как того желает - кто-то у компьютера, кто-то - за городом, кто-то - в спортивных центрах.

Опрошенные журналистами дети уверяют: спортом они занимаются, поэтому вредными привычками не увлекаются, но среди знакомых имеют тех, кто ежедневно курит и употребляет алкоголь.

"Все делают и думают, это круто, раз так поступают!" - считает школьник Хуго.

"Мне кажется, девочки больше пьют. Достать его очень легко - на Центральном рынке попросить любого бомжа купить и все. Он возьмет какой-то процент себе, в реальности так и есть", - утверждает ученик 9-го класса Вадим.

Подростки утверждают - курение и выпивка нередко считается "стильным" занятием и вызывает уважение у себе подобных.

По данным исследования - 68% от 13 до 15 лет пробовали курить. 23% делает это регулярно. Половина из них выкуривает в день 1-14 сигарет.

Специалисты по общественному здоровью говорят, что молодежь принимает во внимание современные тенденции.

"Каждый третий в возрасте от 15-25 лет попробовал е-сигареты. Что касается алкоголя, каждый десятый из 15-летних употреблял или употребляет алкоголь раз в неделю", - сообщает специалист Алла Букова-Жиделун.