Rīgas Satiksme заложили даже пылесос, а Рига - "становится красивей"

Ситуация в Rīgas satiksme

То, что RS заложили рельсы и провода, многие уже знают. Но мало кто знает, что заложено все до последнего. Это говорит об отчаянных поисках денег.

Неужели не могли помочь консультанты? Или хотя бы работать за меньшее вознаграждение.

Например, депутат Рижской думы и экс-консультант Rīgas Satiksmе Сандрис Бергманис. Хотели спросить у него самого, но...

Подробнее - в эпизоде Starp citu.

Рекламные стенды "Рига становится красивей"

На рекламных стендах столицы время от времени появляются плакаты с надписью "Рига становится красивей". Рекламировать хорошие дела думы - бескорыстная инициатива частной компании JCDecaux.

Эта компания регулярно выигрывает в конкурсах Рижской думы на изготовление и размещение рекламы. У JCDecaux есть права размещать коммерческую рекламу на остановках общественного транспорта Rīgas Satiksme, получая с неё прибыль.

Рекламы оформлены как социальные. Это означает, что Рижская дума не просит у JCDecaux сборов за размещение рекламы, потому что социальные рекламы от этих сборов освобождены.

Подробнее - в эпизоде Starp citu.

Реклама в рижских жилых домах и лифтах

В лифтах некоторых многоквартирных домов находятся стенды, которые часто рекламируют "Согласие", также они рекламировали недавний митинг в поддержку Ушакова. За рекламы в лифтах отвечает фирма Mediadivi, потому что она выиграла в аукционе проводимом управляющей компанией.

Когда фирме звонили журналисты, чтобы узнать о рекламе пикетов "Согласия" - никто не ответил. И тогда мы решили идти по дороге свободной рыночной экономики...

В порядке эксперимента выдали себя за рекламных заказчиков от "Согласия" и недружественной Ушакову Attīstībai/Par!.