Чт, 14.03.2019
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Задушил и закопал в саду: в Эстонии за убийство француженки задержан мужчина

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Лорелин Гарсиа-Берто

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду в Эстонии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Франции, чье тело было обнаружено в неглубоком захоронении в одном из пригородов Лондона — об этом сообщила британская полиция, пишет Rus.Postimees.

В переданном BNS пресс-релизе сообщается, что тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто 6 марта было обнаружено зарытым в землю на заднем дворе ее собственного дома в юго-западном пригороде Лондона. Вскрытие показало, что женщина была задушена.

Лондонская полиция сообщила, что в Таллинне в среду был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве француженки.

Nozieguma vieta

ФОТО: Reuters/ScanPix

"До начала делопроизводства об экстрадиции подозреваемого и передаче его британским властям задержанного поместили в одном из полицейских участков в Эстонии", — добавил представитель лондонской полиции.

Британские криминалисты вели розыск подозреваемого в сотрудничестве с Европолом, а задержали его на основании Европейского ордера на арест.

Гарсия-Берто была объявлена без вести пропавшей после того, как 5 марта она не вышла на работу. Она была ассистентом по связям с общественностью в фирме Golin, а также работала кинопродюсером.

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