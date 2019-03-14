Задушил и закопал в саду: в Эстонии за убийство француженки задержан мужчина

В переданном BNS пресс-релизе сообщается, что тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто 6 марта было обнаружено зарытым в землю на заднем дворе ее собственного дома в юго-западном пригороде Лондона. Вскрытие показало, что женщина была задушена.

Лондонская полиция сообщила, что в Таллинне в среду был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве француженки.

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"До начала делопроизводства об экстрадиции подозреваемого и передаче его британским властям задержанного поместили в одном из полицейских участков в Эстонии", — добавил представитель лондонской полиции.

Британские криминалисты вели розыск подозреваемого в сотрудничестве с Европолом, а задержали его на основании Европейского ордера на арест.