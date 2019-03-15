Реституция еврейской собственности: печальный опыт Польши

Кадиш за миллион долларов

- Господин Сурмач, вы говорили, что много лет работали в концерне Axel Springer, и занимались вопросами реституции еврейской собственности. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде вашей работы. Как и чем закончилась реституция в Польше, каковы ее итоги?

- Я хотел бы начать с конца. Дело в том, что реституция еврейского имущества — коммунального, - того, что принадлежало еврейским общинам перед войной, еще не закончилась, а продолжается с 1996 года. И неизвестно, когда закончится. Потому что, так сформулирован у нас закон, регулирующий этот возврат. Это закон системно осуществлял возврат имущества, принадлежавшего еврейским общинам. Поэтому, когда сегодня мы слышим, что Польша никогда не отдавала еврейское имущество — это неправда. Есть такой закон, который до сегодняшнего дня обязывает это делать. Есть специальная комиссия имущественная, чтобы передавать имущество еврейским общинам. И она действует, как суд. Все решения, принимаемые комиссией, независимы и окончательны.

Я работал в Axel Springer около 10 лет. В польских изданиях - Newsweek, позже - в Forbes. Все время не был занят только и исключительно вопросами реституции еврейской собственности. Написал сотни, если не тысячи статей на другие темы.

В то же время, в период работы в Forbes, заинтересовался этой темой, потому что много писал о проблемах, так называемой, реприватизации, широко понимаемой в Польше. И в какой-то момент попал на эту тему. Оказалось, что в определенном смысле, эта тема в Польше — табу!..

До меня два польских журналиста пробовали ее коснуться. Первым был Пётр Петляковский, известный журналист из еженедельника "Политика". Из-за этого у "Политики" были большие проблемы, а сам он вынужден был опровергать написанное. Позже еженедельник — Newsweek, и Томаш Врублевский, главный редактор, тоже занимался реституцией. И в каждом случае это плохо кончилось для обоих журналистов.

Зная обо всем этом, я очень долго готовился к публикации. Около года работал над документами, встречался с людьми, разговаривал. Позже познакомился с израильским журналистом — Ниссаном Цуром, который тогда сотрудничал с Jerusalem Post и с таблоидом Maariv. Он передал мне часть информации, которую раздобыл.

В результате, я написал статью под названием "Кадиш за миллион долларов". В ней я описал противоречия вокруг реституции. Ведь нацисты в годы войны уничтожили целые семьи, целые поколения. Потому в большинстве случаев, настоящих наследников просто нет.

В случае имущества общин было очень похоже. Еврейские общины, которые существовали до войны, уже не существуют. Потому сегодня еврейская религиозная жизнь и культура в Польше организованы совсем иначе.

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