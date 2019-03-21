"Мне 15 лет, и у меня никогда не будет детей". История девочки - "одной на 10 000"

"Здравствуйте, меня зовут Аннабелла, и мне 15 лет. В настоящее время я готовлюсь к школьным экзаменам. И это не единственное, с чем мне приходится сталкиваться в последнее время", - говорит британская школьница.

Два года назад у нее прекратились месячные, и теперь по 30 раз в день одолевают приливы жара.

"Я сидела на уроке естествознания и вдруг почувствовала, что мое лицо наполняется кровью. Это заметила учительница, которая призналась, что с ней происходило подобное, когда у нее наступила менопауза.

Я сразу испугалась, что меня ждет то же самое", - рассказывает о своих пережианиях Аннабелла.

"Я искала информацию в Интернете и нашла самые ужасные возможные причины своих симптомов. Затем был установлен диагноз - ранняя менопауза.

Это был момент, когда я наконец смогла выплакаться, потому что знала и понимала, что со мной. Я записала свои ощущения и попыталась выразить их через искусство. Принять произошедшее было по-настоящему трудно",

- поделилась опытом Аннабелла.

Трудно было открыться другим. "Я не надеялась, что мои друзья поймут меня. Я не хотела нагружать их своими проблемами.

Врачи все время говорили какие-то очень научные вещи, которые было трудно понять, - они пытались объяснить мне, что происходит в моем теле. Оказалось, что мои яичники внезапно перестали работать".

Выяснилось, что в яичниках Аннабеллы больше не могут созревать яйцеклетки, они перестали вырабатывать эстроген, что повлияло на процессы развития и гормональный фон. Менопауза, которая наступает до 45 лет, называется ранней, а до 20-летнего возраста с ней сталкивается лишь одна из 10 000 женщин.

"Мне каждый день необходимо выпивать таблетку с эстрогеном. Это как кнопка "Пауза" - я пью ее и чувствую себя совершенно нормально, но как только забываю это делать, все начинается снова - приливы жара, покраснение", - говорит Аннабелла.

Трудно было девочке принять и то, как диагноз повлияет на ее дальнейшую жизнь. "Когда мне сообщили, что у меня не может быть детей, я даже не знала, что и думать.

Есть куча решений, которые я еще не принимала в своей жизни. Кажется, это больше коснулось моей мамы. Папе, конечно, тоже было нелегко. Теперь им обоим придется смириться с тем, что у меня не будет детей. Думаю, что наибольшие трудности с принятием этого факта возникнут позже, когда я стану старше", - делится своими мыслями девочка.

И несмотря ни на что, Аннабелла не теряет оптимизма. Вот что она говорит:

"Всегда есть кто-то, кто страдает больше, чем ты. Я не хочу сидеть и жалеть себя, потому что определенно есть тот, кто в этом возрасте столкнулся с гораздо большими трудностями.