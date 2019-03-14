Эксперимент! В общественном транспорте появятся контролеры без форменной одежды

На следующей неделе в порядке эксперимента в рижском общественном транспорте будут ездить контролеры без форменной одежды, сообщает LETA.
Их задачей будет выяснить, сколько пассажиров проезжают короткие отрезки маршрута без билета, сообщил член правления предприятия Rīgas Satiksme Янис Мейранс.
Цель этого пилотного проекта - подсчитать, сколько доходов Rīgas Satiksme теряет из-за таких нечестных пассажиров.
На базе полученных данных будет разработан план дальнейших действий, возможно, по усилению контроля в общественном транспорте.