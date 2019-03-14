Угнанный в Эстонии роскошный внедорожник через сутки нашли в Латвии

"Автомобиль застрахован в PZU. Чтобы его обнаружить, экспертам компании потребовалось менее суток. Мы благодарим Департамент полиции и погранохраны за продуктивное сотрудничество, а, кроме того, большой благодарности достойны внимательные сограждане", - сказала директор по маркетингу и коммуникациям PZU Трийн Пийбор.

В компании дали советы, как обеспечить безопасность своего автомобиля:

Ключи следует хранить вдали от окон и входных дверей

Проще всего защитить заводящийся без ключа автомобиль от угона - хранить ключи изолированно и как можно дальше от окон и входной двери.

Если завод-изготовитель разрешает, ключи можно хранить, например, в холодильнике: через его стенки сигнал не проходит. Если ограничения производителя не позволяют хранить ключи в холодильнике, их можно завернуть в фольгу, которая также подавляет электронный сигнал.

Еще можно приобрести работающую по принципу клетки Фарадея сумку, которая изолирует исходящий от ключей сигнал. Также ключи можно положить в металлическую банку из-под кофе.

В результате злоумышленникам будет сложнее перехватить сигнал от ключей и обмануть электронику автомобиля.

По возможности паркуйте автомобиль на охраняемой стоянке или в хорошо освещенном месте

Если автомобиль припаркован в освещенном месте, действовать угонщикам будет сложнее. Риск провала становится выше, и они с большей вероятностью отправятся искать более легкую цель. Риск угона также будет меньше, если оставить машину в поле наблюдения камеры безопасности. Пульт от ворот хранить в автомобиле не рекомендуется.

Установка дополнительных охранных систем

Если автомобиль достаточно дорогой, следует обдумать вопрос установки на него дополнительных охранных систем, чтобы максимально усложнить процесс угона. Несомненно, полезным будет установка дополнительного GPS-трекера, чтобы в случае кражи можно было узнать, где именно находится автомобиль.

Следует сообщать полиции о любой подозрительной активности