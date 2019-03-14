Угнанный в Эстонии роскошный внедорожник через сутки нашли в Латвии

В ночь на среду, 13 марта, в эстонском Лаагри угнали внедорожник Mercedes-Benz GLS. Эксперты PZU Kindlustus в сотрудничестве с полицейскими структурами за сутки автомобиль, и сейчас он находится на полицейской парковке в Риге, пишет Rus.Postimees.
"Автомобиль застрахован в PZU. Чтобы его обнаружить, экспертам компании потребовалось менее суток. Мы благодарим Департамент полиции и погранохраны за продуктивное сотрудничество, а, кроме того, большой благодарности достойны внимательные сограждане", - сказала директор по маркетингу и коммуникациям PZU Трийн Пийбор.
В компании дали советы, как обеспечить безопасность своего автомобиля:
- Ключи следует хранить вдали от окон и входных дверей
Проще всего защитить заводящийся без ключа автомобиль от угона - хранить ключи изолированно и как можно дальше от окон и входной двери.
Если завод-изготовитель разрешает, ключи можно хранить, например, в холодильнике: через его стенки сигнал не проходит. Если ограничения производителя не позволяют хранить ключи в холодильнике, их можно завернуть в фольгу, которая также подавляет электронный сигнал.
Еще можно приобрести работающую по принципу клетки Фарадея сумку, которая изолирует исходящий от ключей сигнал. Также ключи можно положить в металлическую банку из-под кофе.
В результате злоумышленникам будет сложнее перехватить сигнал от ключей и обмануть электронику автомобиля.
- По возможности паркуйте автомобиль на охраняемой стоянке или в хорошо освещенном месте
Если автомобиль припаркован в освещенном месте, действовать угонщикам будет сложнее. Риск провала становится выше, и они с большей вероятностью отправятся искать более легкую цель. Риск угона также будет меньше, если оставить машину в поле наблюдения камеры безопасности. Пульт от ворот хранить в автомобиле не рекомендуется.
- Установка дополнительных охранных систем
Если автомобиль достаточно дорогой, следует обдумать вопрос установки на него дополнительных охранных систем, чтобы максимально усложнить процесс угона. Несомненно, полезным будет установка дополнительного GPS-трекера, чтобы в случае кражи можно было узнать, где именно находится автомобиль.
- Следует сообщать полиции о любой подозрительной активности
Внимательность и осторожность играют важную роль. Особенно важно сообщать полиции о передвигающихся по ночам подозрительных машинах и людях.