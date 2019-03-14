Сейм разрешил подросткам использовать на охоте огнестрельное оружие

В четверг, 14 марта, Сейм в окончательном чтении принял поправки, предусматривающие право для 16-летних подростков во время охоты использовать огнестрельное оружие в непосредственном присутствии его владельца, сообщила LETA.
Поправки предусматривают, что физическое лицо, достигшее 16 лет, при непосредственном присутствии владельца оружия будет иметь право на охоте использовать предусмотренное для этих целей ружье.
При этом подросток должен иметь удостоверение охотника, а также разрешение из Госполиции. Помимо этого у него должно быть и письменное согласие родителей или законных опекунов.
За соблюдение безопасности отвечать будет владелец оружия. В том случае, если ответственное лицо не будет соблюдать установленные правила, его могут лишить разрешения на приобретение, реализацию, хранение оружия или не продлить срок службы.