Сейм разрешил подросткам использовать на охоте огнестрельное оружие

Поправки предусматривают, что физическое лицо, достигшее 16 лет, при непосредственном присутствии владельца оружия будет иметь право на охоте использовать предусмотренное для этих целей ружье.

При этом подросток должен иметь удостоверение охотника, а также разрешение из Госполиции. Помимо этого у него должно быть и письменное согласие родителей или законных опекунов.