Жители стран Балтии все меньше воспринимают Россию как источник военной угрозы

Он отметил, что подобные тенденции наблюдались и после пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году. Однако, что касается агрессии России на Украине, исследователь указывает на существенную разницу. "Здесь мы говорим о процессе, который продолжается, который никуда не исчез из поля общественного мнения", - сказал Капранс.

То, что общество "успокоилось", исследователь объясняет рядом факторов. Во-первых, снизилась острота конфликта, что естественным путем уменьшило у людей чувство тревоги. Во-вторых, этому способствовали усиленное присутствие союзников по НАТО в странах Балтии, а также санкции против России.

На вопрос о возможном влиянии Кремля на общественное мнение в странах Балтии, Капранс ответил, что, судя по поддержке санкций в отношении России, говорить о ясном и прямом влияния Кремля нет оснований.

Выясняя, на чью сторону жители стран Балтии встают в российско-украинском конфликте, исследователи заключили, что они выбирают позицию посредине, возлагая ответственность на обе стороны. За последние четыре года такое отношение усилилось во всех странах. Также, по словам Капранса, уменьшается прямая поддержка позиции России.

Изучая особенности общественного мнения в каждой стране по отдельности, исследователи сделали вывод об отличиях в Латвии, Эстонии и Литве. "В Эстонии мы видим более сильные различия - доминирующее мнение большинства, которое выражается в сильных антикремлевских настроениях, и столь же сильное мнение меньшинства. В Литве не видно явного противостояния в отношении этих чувствительных вопросов, мы видим скорее умеренные позиции. Тем не менее явно доминирует антикремлевская позиция, но выражается она более умеренно", - сказал Капранс.

В свою очередь в Латвии отчетливо выражено разнообразие мнений. "Антикремлевский консенсус в обществе на порядок слабее, чем в Эстонии. Поэтому мы можем говорить о разных общественных группах, у которых имеется свое мнение - категоричное, менее категоричное и умеренное. И ни у одной нет доминирующего статуса", - сказал он.

В этом контексте, по словам Капранса, встает вопрос, не слишком ли преувеличено влияние кремлевских СМИ. "Возможно, есть и другие факторы, за пределами СМИ, которые так же, если не более важны для поддержки той или иной позиции", - сказал исследователь.