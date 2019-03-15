WP: от Британии останется лишь Англия и Уэльс после Brexit

Об этом, как сообщает gazeta.ru, пишет The Washington Post.

«Мы все устали от драмы, но имейте в виду: Brexit будет катастрофой», — пишет обозреватель Фарид Закария.

После Brexit Великобритания потеряет статус великой державы, отмечает автор. Если Британия покинет Европейский Союз, это станет плохой новостью и для Великобритании, и для Европы и Запада. Внешнеполитические последствия Brexit обсуждаются меньше всего, но могут оказаться наиболее серьезными.

Если Brexit произойдет, в течение нескольких лет Шотландия и Северная Ирландия, вероятно, ослабят свои связи с Великобританией, чтобы сохранить союз с Европой, пишет обозреватель. И тогда Соединенное Королевство сведется лишь к Англии и крошечному Уэльсу, не вписывающемуся ни в один из трех экономических блоков XXI века, заключает автор.

Кроме того, путь Brexit, вероятно, будет означать путь замедленного экономического роста Британии с наименьшим числом инноваций.

Как сообщалось, в четверг, 14 марта, Палата общин британского парламента одобрила перенос Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Предложение премьер-министра Терезы Мэй просить ЕС об отсрочке Brexit поддержали 412 парламентариев, 202 высказались против.

Такое голосование означает, что Великобритания может не выйти из ЕС запланированного 29 марта.

Теперь премьер-министр Великобритании обратится с запросом об отсрочке Brexit к Евросоюзу.