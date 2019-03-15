WP: от Британии останется лишь Англия и Уэльс после Brexit

Великобритания, известная своей благоразумием и пунктуальностью, неожиданно стала напоминать банановую республику, которая принимает опрометчивые решения и искажает реальность.
Об этом, как сообщает gazeta.ru, пишет The Washington Post.
«Мы все устали от драмы, но имейте в виду: Brexit будет катастрофой», — пишет обозреватель Фарид Закария.
После Brexit Великобритания потеряет статус великой державы, отмечает автор. Если Британия покинет Европейский Союз, это станет плохой новостью и для Великобритании, и для Европы и Запада. Внешнеполитические последствия Brexit обсуждаются меньше всего, но могут оказаться наиболее серьезными.
Если Brexit произойдет, в течение нескольких лет Шотландия и Северная Ирландия, вероятно, ослабят свои связи с Великобританией, чтобы сохранить союз с Европой, пишет обозреватель. И тогда Соединенное Королевство сведется лишь к Англии и крошечному Уэльсу, не вписывающемуся ни в один из трех экономических блоков XXI века, заключает автор.
Кроме того, путь Brexit, вероятно, будет означать путь замедленного экономического роста Британии с наименьшим числом инноваций.
Как сообщалось, в четверг, 14 марта, Палата общин британского парламента одобрила перенос Brexit с 29 марта на более поздний срок.
Предложение премьер-министра Терезы Мэй просить ЕС об отсрочке Brexit поддержали 412 парламентариев, 202 высказались против.
Такое голосование означает, что Великобритания может не выйти из ЕС запланированного 29 марта.
Теперь премьер-министр Великобритании обратится с запросом об отсрочке Brexit к Евросоюзу.
По словам г-жи Мэй, Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если парламентарии до 20 марта одобрят предложенное ей соглашение по выходу из ЕС.