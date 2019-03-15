На выборах в Европарламент баллотируется список "Нового Согласия"

Осенью прошлого года за объединение партий "За альтернативу" свой голос отдали менее чем полпроцента избирателей, таким образом в Сейм оно не прошло.

Готовясь к выборам в Европаламент, объединение официально изменило свое название на "Новое Согласие" ("Jaunā Saskaņa").

Руководитель фракции партии "Согласие" Янис Урбанович на Латвийском радио выразил возмущение этой ситуацией.

"Я не знаю мотивов, на что надеются те, кто так назвались и получили через государственное учреждение такое дело.

Я думаю, что это принятое правительством преступление, это преступление, так как нарушение закона - это преступное деяние", - высказался политик.

В нарушении закона Урбанович винит Регистр предприятий.

Со своей стороны представитель Регистра предприятий Эвия Римшане Латвийскому радио отметила, что решение принято правовым способом.

Во-первых, название у политических сил неидентичное. Во-вторых, одна из них - объединение, вторая - партия.

По ее словам, названия обоих политических сил полностью отличаются - социал-демократическая партия "Согласие" и объединение политических партий "Новое Согласие".