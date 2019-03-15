Премьер-министр Литвы: латыши для литовцев - не братья, а конкуренты

Латыши для литовцев не братья, а конкуренты - с таким утверждением во время встречи с избирателями в пятницу выступил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который готовится стать кандидатом в президенты на предстоящих в мае выборах, сообщает агентство ЛЕТА.
Отвечая на вопросы избирателя из Лаздийского района на юге Литвы, премьер назвал своими главными приоритетами во внешней политике стратегическое партнерство с США и Польшей, но скептически высказался о призыве президента Франции Эммануэля Макрона к масштабным реформам в Евросоюзе.
В свою очередь говоря об отношениях с Латвией, Сквернялис сообщил, что латыши для литовцев "не братья, а конкуренты в различных сферах".
Это высказывание абсолютно противоречит уверенности другого кандидата в президента - Арвидаса Юозаитиса. Он уверен, что Латвия - дружественная Литве страна, а Литва этим соседским отношением не уделяет должного внимания, поэтому отношения должны стать теснее.
Как считает философ, публицист и один из основателей литовского народного движения "Саюдис", в отношениях с Латвией недостаточно используется и потенциал экономического сотрудничества, в том числе и возможности Клайпедского терминала сжиженного газа.