Премьер-министр Литвы: латыши для литовцев - не братья, а конкуренты

Отвечая на вопросы избирателя из Лаздийского района на юге Литвы, премьер назвал своими главными приоритетами во внешней политике стратегическое партнерство с США и Польшей, но скептически высказался о призыве президента Франции Эммануэля Макрона к масштабным реформам в Евросоюзе.

В свою очередь говоря об отношениях с Латвией, Сквернялис сообщил, что латыши для литовцев "не братья, а конкуренты в различных сферах".

Это высказывание абсолютно противоречит уверенности другого кандидата в президента - Арвидаса Юозаитиса. Он уверен, что Латвия - дружественная Литве страна, а Литва этим соседским отношением не уделяет должного внимания, поэтому отношения должны стать теснее.