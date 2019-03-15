Пт, 15.03.2019
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СМИ рассказали подробности из жизни новозеландского стрелка

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Брентон Таррант

ФОТО: Reuters/ScanPix

Австралиец Брентон Таррант, устроивший бойню в мечетях в Новой Зеландии, работал тренером в спортзале в Графтоне и любил путешествовать, сообщает телеканал АВС.

Таррант работал в спортивном клубе Big River Gym с момента окончания школы в 2009 году по 2011 год, рассказала менеджер зала Трэйси Грей. По ее словам, мужчина не производил впечатления человека, увлекавшегося огнестрельным оружием. 

Галерея: Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

"Он был очень преданным личным тренером", - сказала она.

Затем Таррант отправился в путешествие по Азии и Европе. Известно, что он бывал в КНДР и Пакистане.

"Думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", – отметила Трэйси Грей.

Кроме того, журналисты выяснили, что оплачивал свои поездки Таррант благодаря заработкам на рынке криптовалют.

Видео: Полиция задерживает подозреваемых в стрельбе 

В пятницу, 15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Во время молитвы в обеих мечетях находились несколько сотен человек. Стрельбу устроил 28-летний правый террорист, гражданин Австралии. Задержаны трое мужчин и одна женщина.

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