СМИ рассказали подробности из жизни новозеландского стрелка

Таррант работал в спортивном клубе Big River Gym с момента окончания школы в 2009 году по 2011 год, рассказала менеджер зала Трэйси Грей. По ее словам, мужчина не производил впечатления человека, увлекавшегося огнестрельным оружием.

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"Он был очень преданным личным тренером", - сказала она.

Затем Таррант отправился в путешествие по Азии и Европе. Известно, что он бывал в КНДР и Пакистане.

"Думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", – отметила Трэйси Грей.

Кроме того, журналисты выяснили, что оплачивал свои поездки Таррант благодаря заработкам на рынке криптовалют.

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