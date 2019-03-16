Сб, 16.03.2019
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Памятник Свободы уже огорожен барьерами

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ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Чтобы избежать физических столкновений между носителями противоположных мнений во время памятных мероприятий дня легионеров, уже рано утром площадь у памятника Свободы была огорожена желтыми барьерами.

В последние годы такие барьеры 16 марта устанавливаются вокруг памятника постоянно.

Около 6 часов утра по площади у памятника еще можно было свободно перемещаться, вблизи дежурили несколько сотрудников полиции самоуправления.

Также сегодня запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке бульв. Аспазияс.

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