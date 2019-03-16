Памятник Свободы уже огорожен барьерами

Чтобы избежать физических столкновений между носителями противоположных мнений во время памятных мероприятий дня легионеров, уже рано утром площадь у памятника Свободы была огорожена желтыми барьерами.
В последние годы такие барьеры 16 марта устанавливаются вокруг памятника постоянно.
Около 6 часов утра по площади у памятника еще можно было свободно перемещаться, вблизи дежурили несколько сотрудников полиции самоуправления.
Также сегодня запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке бульв. Аспазияс.