Кариньш посоветовал коалиции чтить память павших 16 марта не у памятника Свободы

По словам пресс-секретаря Кариньша Сандриса Сабаева, премьер заявил, что днем памяти латышских воинов является 11 ноября.

Вопрос о 16 марта обсуждался на совещании коалиционных партий, и премьер предложил представителям коалиционных партий, в том числе министрам, которые все же хотят почтить память павших 16 марта, сделать это не у памятника Свободы, а в Лестене, сказал пресс-секретарь.

Парадниекс со своей стороны заявил, что последние десять лет или даже больше 16 марта ходил к памятнику Свободы, пойдет и сегодня вместе с сыновьями. На вопрос, последует ли на это какая-то реакция со стороны Кариньша, Парадниекс не ответил, добавив, что премьер выразил свое мнение в форме пожелания.

Сабаев на вопрос о реакции премьер-министра ответил, что пока Кариньш воздерживается от комментариев, и оценка ситуации, видимо, будет дана на следующей неделе.